Україна – Нідерланди: з глузду з'їхати, від кого чекають гол у матчі

У поєдинку Нідерланди – Україна, який відбудеться сьогодні в Амстердамі, чекають голів навіть від воротарів. Онлайн матчу Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті.
Нідерланди – Україна: де і коли дивитися матч Євро-2020
Букмекери з FAVBET приймають ставки на те, що в матчі українців з голландцями забитим м'ячем у чужі ворота відзначиться один з голкіперів. Коефіцієнт на це рідкісне в футболі явище дорівнює 100.
Відзначимо, що в збірній України на воротах чекають Георгія Бущана з Динамо, а в збірній Нідерландів – Мартена Стекеленбурга з Аякса.
Утім, найбільш ймовірними авторами голів у суперників аналітики називають Андрія Ярмоленко в Україні (4,0) і Мемфіса Депая у Нідерландів (2,2).
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