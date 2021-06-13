Україна – Нідерланди: з глузду з'їхати, від кого чекають гол у матчі

Аналітики припускають, що в стартовому для нашої збірної поєдинку чемпіонату Європи в Амстердамі один з м'ячів буде забитий воротарем

Георгій Бущан / Фото: Reuters

У поєдинку Нідерланди – Україна, який відбудеться сьогодні в Амстердамі, чекають голів навіть від воротарів. Онлайн матчу Нідерланди – Україна доступний на нашому сайті.

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Букмекери з FAVBET приймають ставки на те, що в матчі українців з голландцями забитим м'ячем у чужі ворота відзначиться один з голкіперів. Коефіцієнт на це рідкісне в футболі явище дорівнює 100.

Відзначимо, що в збірній України на воротах чекають Георгія Бущана з Динамо, а в збірній Нідерландів – Мартена Стекеленбурга з Аякса.

Георгій Бущан / Фото: Reuters

Утім, найбільш ймовірними авторами голів у суперників аналітики називають Андрія Ярмоленко в Україні (4,0) і Мемфіса Депая у Нідерландів (2,2).

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