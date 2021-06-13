Дружина Шеви зробила синьо-жовтий макіяж: все заради перемоги України

Крістен Пазік готова до першого матчу збірної України на Євро-2020. Дружина Андрія Шевченка побажала нашій команді успіху й одягла майку національної збірної

Крістен Пазік підтримала збірну України / Фото: Instagram, REUTERS

Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель Крістен Пазік підтримала свого чоловіка і його підопічних перед стартом на Євро-2020. Сьогодні наша команда зустрінеться з фаворитом групи C Нідерландами. Дивитися Нідерланди – Україна можна на нашому сайті.

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Крістен розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона, з макіяжем у національних кольорах, позує у футболці збірної України.

"До дня матчу готова. Вперед, Україно", – підписала фото американка.

Раніше ми наводили цікаву статистику – як Україна грає 13-го числа. Збірна України частіше перемагає в матчах 13-го числа. І неймовірний збіг – між останнім і передостаннім матчами збірної 13-го числа пройшло рівно 13 років!