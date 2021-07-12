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Дивовижний день Шевченка в Лондоні: зводив синів на фінал Євро і Джоковича

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 22:37
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в неділю встиг на чоловічий фінал Вімблдону за участю Новака Джоковича і фінал Євро-2020 між збірними Італії та Англії
Андрій Шевченко з синами на Вімблдоні і "Уемблі"
Андрій Шевченко з синами на Вімблдоні і "Уемблі" / Фото: Twitter

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як провів 11 липня в Лондоні. Для наставника "синьо-жовтих" неділя вийшла вкрай насиченою. Спочатку Шевченко відвідав чоловічий фінал Вімблдону-2020 між Маттео Берреттіні і Новаком Джоковічем. А потім відправився з синами на вирішальну битву Євро-2020.

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Шевченко, який проживає в Лондоні, і Джокович дружать вже багато років. За підтримки головного тренера збірної України серб здолав італійця Берреттіні і в вшосте в кар'єрі став чемпіоном лондонського трав'яного Мейджора.

"Дивовижна неділя спорту в Лондоні з моїми хлопцями! Вітаю мого великого друга Новака Джоковича з перемогою на Уїмблдоні, з вашим 20-м шоломом! Історія триває... Наступна зупинка – Нью-Йорк", – підписав Шевченко фото у своєму Twitter

Раніше ми писали, що фінал Євро викликав шалений ажіотаж в Англії.

Ми також повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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