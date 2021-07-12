Дивовижний день Шевченка в Лондоні: зводив синів на фінал Євро і Джоковича

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в неділю встиг на чоловічий фінал Вімблдону за участю Новака Джоковича і фінал Євро-2020 між збірними Італії та Англії

Андрій Шевченко з синами на Вімблдоні і "Уемблі" / Фото: Twitter

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як провів 11 липня в Лондоні. Для наставника "синьо-жовтих" неділя вийшла вкрай насиченою. Спочатку Шевченко відвідав чоловічий фінал Вімблдону-2020 між Маттео Берреттіні і Новаком Джоковічем. А потім відправився з синами на вирішальну битву Євро-2020.

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Шевченко, який проживає в Лондоні, і Джокович дружать вже багато років. За підтримки головного тренера збірної України серб здолав італійця Берреттіні і в вшосте в кар'єрі став чемпіоном лондонського трав'яного Мейджора.

"Дивовижна неділя спорту в Лондоні з моїми хлопцями! Вітаю мого великого друга Новака Джоковича з перемогою на Уїмблдоні, з вашим 20-м шоломом! Історія триває... Наступна зупинка – Нью-Йорк", – підписав Шевченко фото у своєму Twitter

Раніше ми писали, що фінал Євро викликав шалений ажіотаж в Англії.

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