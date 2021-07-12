Мало не наздогнали похорон принцеси Діани: фінал Євро викликав шалений ажіотаж в Англії

Трансляцію фіналу чемпіонату Європи на стадіоні Уемблі в Лондоні одночасно дивилося більше 31 мільйона глядачів на двох провідних телеканалах

Гаррі Кейн і Джорджо К'єлліні в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Фінальний матч чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Англії викликав величезний інтерес у Великобританії. Більше 31 мільйона англійців стежили за розбірками команд Манчіні і Саутгейта. Після 1:1 в основний і додатковий час італійці виграли Євро-2020 по пенальті – 3:2.

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Пікове значення по результатам пошуку на телеканалах BBC або ITV досягло 31,1 млн чоловік – повідомила Daily Mail. Загальна середня аудиторія – 21,8 мільйона людина. Це третя за популярністю телевізійна подія в історії країни після фіналу чемпіонату світу-1996 (32,3 млн глядачів) і похорону принцеси Діани у вересні 1997 року (32,1 млн глядачів).

Італія проти Англії в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Зазначається, що на BBC в піковий період фіналу Євро-2020 дивилися 25 млн глядачів, на ITV – 6,1 млн.

Раніше ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

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