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Мало не наздогнали похорон принцеси Діани: фінал Євро викликав шалений ажіотаж в Англії

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 21:51
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Трансляцію фіналу чемпіонату Європи на стадіоні Уемблі в Лондоні одночасно дивилося більше 31 мільйона глядачів на двох провідних телеканалах
Гаррі Кейн і Джорджо К'єлліні в фіналі Євро-2020
Гаррі Кейн і Джорджо К'єлліні в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Фінальний матч чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Англії викликав величезний інтерес у Великобританії. Більше 31 мільйона англійців стежили за розбірками команд Манчіні і Саутгейта. Після 1:1 в основний і додатковий час італійці виграли Євро-2020 по пенальті – 3:2.

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Пікове значення по результатам пошуку на телеканалах BBC або ITV досягло 31,1 млн чоловік – повідомила Daily Mail. Загальна середня аудиторія – 21,8 мільйона людина. Це третя за популярністю телевізійна подія в історії країни після фіналу чемпіонату світу-1996 (32,3 млн глядачів) і похорону принцеси Діани у вересні 1997 року (32,1 млн глядачів).

Італія проти Англії в фіналі Євро-2020
Італія проти Англії в фіналі Євро-2020 / Фото: Reuters

Зазначається, що на BBC в піковий період фіналу Євро-2020 дивилися 25 млн глядачів, на ITV – 6,1 млн.

Раніше ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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