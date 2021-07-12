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Принц Вільям в люті через цькування темношкірих гравців Англії: Мене нудить від расизму

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 19:01
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Принц Вільям обурений поведінкою уболівальників, які ображають Маркуса Рашфорда, Букайо Сака і Джейдона Санчо після незабитих пенальті у фіналі Євро-2020 з Італією
Принц Вільям обурений образами на адресу темношкірих гравців
Принц Вільям обурений образами на адресу темношкірих гравців / Фото: Reuters

Принц Вільям у люті через образи трьох темношкірих гравців збірної Англії, які в фіналі Євро-2020 проти Італії не реалізували післяматчеві пенальті. За збігом обставин 11-метрові не забили Маркус Рашфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо, а італійці стали чемпіонами. Після чого в мережі почалося цькування гравців МЮ і Арсенала.

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Ця ситуація вкрай засмутила принца Вільяма, який знаходився на трибунах зі своєю дружиною і сином. Герцог Кембриджський зажадав покарати інтернет-расистів.

"Мене нудить від расистських образ на адресу гравців збірної Англії після вчорашнього матчу. Абсолютно неприпустимо, щоб футболісти терпіли таку огидну поведінку. Це повинно припинитися негайно, і всі, хто причетний до цього, повинні понести покарання", – написав Вільям у своєму Twitter

Розбитий Маркус Рашфорд залишає "Уемблі"
Розбитий Маркус Рашфорд залишає "Уемблі" / Фото: Reuters

Поліція Лондона вже заявила, що буде розслідувати випадки прояву расизму в соцмережах по відношенню до Рашфорду, Санчо і Сака.

Раніше ми повідомляли, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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