Принц Вільям в люті через цькування темношкірих гравців Англії: Мене нудить від расизму

Принц Вільям у люті через образи трьох темношкірих гравців збірної Англії, які в фіналі Євро-2020 проти Італії не реалізували післяматчеві пенальті. За збігом обставин 11-метрові не забили Маркус Рашфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо, а італійці стали чемпіонами. Після чого в мережі почалося цькування гравців МЮ і Арсенала.
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Ця ситуація вкрай засмутила принца Вільяма, який знаходився на трибунах зі своєю дружиною і сином. Герцог Кембриджський зажадав покарати інтернет-расистів.
"Мене нудить від расистських образ на адресу гравців збірної Англії після вчорашнього матчу. Абсолютно неприпустимо, щоб футболісти терпіли таку огидну поведінку. Це повинно припинитися негайно, і всі, хто причетний до цього, повинні понести покарання", – написав Вільям у своєму Twitter
Поліція Лондона вже заявила, що буде розслідувати випадки прояву расизму в соцмережах по відношенню до Рашфорду, Санчо і Сака.
Раніше ми повідомляли, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.
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