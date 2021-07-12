Принц Вільям в люті через цькування темношкірих гравців Англії: Мене нудить від расизму

Принц Вільям обурений поведінкою уболівальників, які ображають Маркуса Рашфорда, Букайо Сака і Джейдона Санчо після незабитих пенальті у фіналі Євро-2020 з Італією

Принц Вільям обурений образами на адресу темношкірих гравців / Фото: Reuters

Принц Вільям у люті через образи трьох темношкірих гравців збірної Англії, які в фіналі Євро-2020 проти Італії не реалізували післяматчеві пенальті. За збігом обставин 11-метрові не забили Маркус Рашфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо, а італійці стали чемпіонами. Після чого в мережі почалося цькування гравців МЮ і Арсенала.

Читайте також: Повісив би Саутгейта прямо на "Уемблі"! Експерт з України назвав англійців клоунами

Ця ситуація вкрай засмутила принца Вільяма, який знаходився на трибунах зі своєю дружиною і сином. Герцог Кембриджський зажадав покарати інтернет-расистів.

"Мене нудить від расистських образ на адресу гравців збірної Англії після вчорашнього матчу. Абсолютно неприпустимо, щоб футболісти терпіли таку огидну поведінку. Це повинно припинитися негайно, і всі, хто причетний до цього, повинні понести покарання", – написав Вільям у своєму Twitter

Розбитий Маркус Рашфорд залишає "Уемблі" / Фото: Reuters

Поліція Лондона вже заявила, що буде розслідувати випадки прояву расизму в соцмережах по відношенню до Рашфорду, Санчо і Сака.

Раніше ми повідомляли, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу