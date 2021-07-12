Удивительный день Шевченко в Лондоне: сводил сыновей на финал Евро и Джоковича

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в воскресенье успел на мужской финал Уимблдона с участием Новака Джоковича и финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии

Андрей Шевченко с сыновьями на Уимблдоне и "Уэмбли" / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как провел 11 июля в Лондоне. Для наставника "сине-желтых" воскресенье получилось крайне насыщенным. Сначала Шевченко посетил мужской финал Уимблдона-2020 между Маттео Берреттини и Новаком Джоковичем. А затем отправился с сыновьями на решающую битву Евро-2020.

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Шевченко, проживающий в Лондоне, и Джокович дружат уже много лет. При поддержке главного тренера сборной Украины серб одолел итальянца Берреттини и в шестой раз в карьере стал чемпионом лондонского травяного мэйджора.

"Удивительное воскресенье спорта в Лондоне с моими ребятами! Поздравляю моего большого друга Новака Джоковича с победой на Уимблдоне, с вашим 20-м шлемом! История продолжается… Следующая остановка – Нью-Йорк", – подписал Шевченко фото в своем Twitter

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