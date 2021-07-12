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Удивительный день Шевченко в Лондоне: сводил сыновей на финал Евро и Джоковича

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 22:37
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в воскресенье успел на мужской финал Уимблдона с участием Новака Джоковича и финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии
Андрей Шевченко с сыновьями на Уимблдоне и "Уэмбли"
Андрей Шевченко с сыновьями на Уимблдоне и "Уэмбли" / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как провел 11 июля в Лондоне. Для наставника "сине-желтых" воскресенье получилось крайне насыщенным. Сначала Шевченко посетил мужской финал Уимблдона-2020 между Маттео Берреттини и Новаком Джоковичем. А затем отправился с сыновьями на решающую битву Евро-2020.

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Шевченко, проживающий в Лондоне, и Джокович дружат уже много лет. При поддержке главного тренера сборной Украины серб одолел итальянца Берреттини и в шестой раз в карьере стал чемпионом лондонского травяного мэйджора.

"Удивительное воскресенье спорта в Лондоне с моими ребятами! Поздравляю моего большого друга Новака Джоковича с победой на Уимблдоне, с вашим 20-м шлемом! История продолжается… Следующая остановка – Нью-Йорк", – подписал Шевченко фото в своем Twitter

Ранее мы писали, что финал Евро вызвал бешенный ажиотаж в Англии.

Мы также сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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