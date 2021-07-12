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Чуть не догнали похороны принцессы Дианы: финал Евро вызвал бешенный ажиотаж в Англии

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 21:51
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Трансляцию финала чемпионата Европы на стадионе Уэмбли в Лондоне одновременно смотрело более 31 миллионов зрителей на двух ведущих телеканалах
Гарри Кейн и Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020
Гарри Кейн и Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Финальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии вызвал огромный интерес в Великобритании. Больше 31 миллиона англичан следили за разборками команд Манчини и Саутгейта. После 1:1 в основное и дополнительное время итальянцы выиграли Евро-2020 по пенальти – 3:2.

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Пиковое значение по просмотрам на телеканалах BBC или ITV достигло 31,1 млн человек – сообщила Daily Mail. Общая средняя аудитория – 21,8 миллиона человек. Это третье по популярности телевизионное событие в истории страны после финала чемпионата мира-1996 (32,3 млн зрителей) и похорон принцессы Дианы в сентябре 1997 года (32,1 млн зрителей).

Италия против Англии в финале Евро-2020
Италия против Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Отмечается, что на BBC в пиковый период финал Евро-2020 смотрели 25 млн зрителей, на ITV – 6,1 млн.

Ранее мы сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии.

Также с Апеннин пришло известие, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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