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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Сыновья Шевы пели гимн Украины, а он их контролировал: неизвестный факт с Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
11 июля, 18:53
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Как стало известно, во время победного матча со шведами в Глазго Шевченко успевал не только руководить командой, но и контролировать поведение сыновей на трибунах
Андрей Шевченко с сыновьями
Андрей Шевченко с сыновьями / Фото: FootBoom

Стали известны подробности поведения сыновей Андрея Шевченко, 16-летнего Джордана и 14-летнего Кристиана, которые болели за сборную Украины на стадионе в Глазго в победном для нашей команды матче 1/8 финала Евро со Швецией.

Италия – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

"Видел их на матче в Глазго. Они сидели в отдельном секторе, где были и другие семьи игроков, и очень активно поддерживали папу и сборную. Постоянно кричали "Ukraine", "Слава Украине". Даже пели наш гимн, и вообще очень активно себя вели. Когда сектора в последние минут 15 матча начали кричать "Шева! Шева!", сыновья Андрея Николаевича поддержали это скандирование", – приводит слова журналиста Романа Бебеха Tribuna.com

"Шевченко поблагодарил трибуны, поаплодировав, а своим детям показал рукой, чтобы присели и успокоились. То есть, шел матч, а он контролировал не только футболистов, но и сыновей. Они реально очень фаново смотрели футбол: как говорится, "прыгали, смеялись, плакали". И сразу после игры отец забрал их с собой в раздевалку", – добавил Бебех

Как мы писали ранее, после матча со шведами сыновья Шевченко прорвались на поле, где поздравили Александра Зинченко, которого они уже не просто догнали по росту, а и перегнали. А затем Джордан и Кристиан попали в объятия своего отца.

Вспомним, как Украина обыграла Швецию на Евро-2020

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И
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3
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
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1
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7
2
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3
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5
3
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4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
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Франция
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5
2
Германия
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3
Португалия
3
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