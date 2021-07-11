Сыновья Шевы пели гимн Украины, а он их контролировал: неизвестный факт с Евро-2020

Как стало известно, во время победного матча со шведами в Глазго Шевченко успевал не только руководить командой, но и контролировать поведение сыновей на трибунах

Андрей Шевченко с сыновьями / Фото: FootBoom

Стали известны подробности поведения сыновей Андрея Шевченко, 16-летнего Джордана и 14-летнего Кристиана, которые болели за сборную Украины на стадионе в Глазго в победном для нашей команды матче 1/8 финала Евро со Швецией.

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"Видел их на матче в Глазго. Они сидели в отдельном секторе, где были и другие семьи игроков, и очень активно поддерживали папу и сборную. Постоянно кричали "Ukraine", "Слава Украине". Даже пели наш гимн, и вообще очень активно себя вели. Когда сектора в последние минут 15 матча начали кричать "Шева! Шева!", сыновья Андрея Николаевича поддержали это скандирование", – приводит слова журналиста Романа Бебеха Tribuna.com

"Шевченко поблагодарил трибуны, поаплодировав, а своим детям показал рукой, чтобы присели и успокоились. То есть, шел матч, а он контролировал не только футболистов, но и сыновей. Они реально очень фаново смотрели футбол: как говорится, "прыгали, смеялись, плакали". И сразу после игры отец забрал их с собой в раздевалку", – добавил Бебех

Как мы писали ранее, после матча со шведами сыновья Шевченко прорвались на поле, где поздравили Александра Зинченко, которого они уже не просто догнали по росту, а и перегнали. А затем Джордан и Кристиан попали в объятия своего отца.

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