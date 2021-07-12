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Принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии: Меня тошнит от расизма

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 19:01
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Принц Уильям возмущен поведением болельщиков, которые оскорбляют Маркуса Рашфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо после незабитых пенальти в финале Евро-2020 с Италией
Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков
Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков / Фото: Reuters

Принц Уильям в ярости из-за оскорбления троих темнокожих игроков сборной Англии, которые в финале Евро-2020 против Италии не реализовали послематчевые пенальти. По стечению обстоятельств 11-метровые не забили Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, а итальянцы стали чемпионами. После чего в сети началась травля игроков МЮ и Арсенала.

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Эта ситуация крайне расстроила принца Уильяма, который находился на трибунах со своей женой и сыном. Герцог Кембриджский потребовал наказать интернет-расистов.

"Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы футболисты терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все, кто причастен к этому, должны понести наказание", – написал Уильям в своем Twitter

Разбитый Маркус Рашфорд покидает "Уэмбли"
Разбитый Маркус Рашфорд покидает "Уэмбли" / Фото: Reuters

Полиция Лондона уже заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к Рэшфорду, Санчо и Сака.

Ранее мы сообщали, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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