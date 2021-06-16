16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 31’
Італія 1
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Тренер Росії на четвереньках: Черчесов впав після першого гола збірної (відео)

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 21:31
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Головний тренер збірної РФ В'ячеслав Черчесов так радів голу Міранчука в матчі 2-го туру чемпіонату з Фінляндією, що не втримав рівновагу
Станіслав Черчесов в матчі з Фінляндією
Станіслав Черчесов в матчі з Фінляндією / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов впав під час матчу 2-го туру групового етапу Євро-2020 з Фінляндією. Нагадаємо, що сьогодні на стадіоні в Санкт-Петербурзі росіяни здобули першу перемогу на чемпіонаті завдяки голу Міранчука на 45+2 хвилині.

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На відео видно, як після голу Олексія Міранчука Черчесов на радощах починає чи то повертатися, чи то кружляти. Але потім втратив рівновагу і опинився навкарачках. Однак вже через секунду знову скочив на ноги.

А в мережі вже жартують, що Станіслав Черчесов після голу Міранчука підтримав акцію BLM. Тоді як представники збірної Росії не опускаються перед матчами на одне коліно.

Також в цьому матчі футболіста Росії забрали з поля на ношах. Захисник ЦСКА 30-річний Маріо Фернандес невдало приземлився на спину і був в терміновому порядку відправили до лікарні.

Раніше ми також давали хіт-парад безглуздих костюмів російських уболівальників.

Дивіться огляд матчу Фінляндія – Росія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Уельс
2
3:1
4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
1:0 (31’)
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
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19:00
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