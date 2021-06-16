Тренер Росії на четвереньках: Черчесов впав після першого гола збірної (відео)

Головний тренер збірної РФ В'ячеслав Черчесов так радів голу Міранчука в матчі 2-го туру чемпіонату з Фінляндією, що не втримав рівновагу

Станіслав Черчесов в матчі з Фінляндією / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов впав під час матчу 2-го туру групового етапу Євро-2020 з Фінляндією. Нагадаємо, що сьогодні на стадіоні в Санкт-Петербурзі росіяни здобули першу перемогу на чемпіонаті завдяки голу Міранчука на 45+2 хвилині.

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На відео видно, як після голу Олексія Міранчука Черчесов на радощах починає чи то повертатися, чи то кружляти. Але потім втратив рівновагу і опинився навкарачках. Однак вже через секунду знову скочив на ноги.

А в мережі вже жартують, що Станіслав Черчесов після голу Міранчука підтримав акцію BLM. Тоді як представники збірної Росії не опускаються перед матчами на одне коліно.

Також в цьому матчі футболіста Росії забрали з поля на ношах. Захисник ЦСКА 30-річний Маріо Фернандес невдало приземлився на спину і був в терміновому порядку відправили до лікарні.

Раніше ми також давали хіт-парад безглуздих костюмів російських уболівальників.

Дивіться огляд матчу Фінляндія – Росія