Фінляндія – Росія: відео голу та огляд матчу на Євро-2020

Другий тур на чемпіонаті Європи-2020 16 червня відкрив поєдинок в Санкт-Петербурзі, де фіни дуже хотіли достроково оформити вихід з групи В

Збірна Фінляндії проти Росії / Фото: Reuters

Після перемоги Фінляндії в драматичному матчі над Данією в першому турі Євро-2020 (1:0) Суомі потрібно було підтверджувати свої претензії на лідерські позиції в групі і обігравати Росію. Хоч грати їм доводилося в гостях – в Санкт-Петербурзі. Але після першого тайму рахунок 1:0 на користь росіян.

Читайте також: Туреччина – Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Росія в першому турі була розбита Бельгією 0:3 і теж дуже потребувала набраних очок. Однак ледь не опинилася в ролі наздоганяючої вже на старті зустрічі. Йоел Пог'янпало забив м'яч в ворота Росії вже на 3-й хвилині, але арбітр після перегляду відеоповтору відмінив взяття воріт, зафіксувавши положення поза грою.

Протягом першої половини у Пог'янпало було ще кілька гольових моментів, але вже в доданий до першого тайму час рахунок відкрила Росія першим ударом у створ воріт. Господарів врятувала індивідуальна майстерність гравця Аталанти Міранчука. Гольову передачу йому віддав Артем Дзюба.

У поєдинку було багато боротьби, тому вже в першому таймі арбітр показав три жовті картки, а росіянин Маріо Фернандес покинув поле на ношах на 25-й хвилині. Футболіст невдало приземлився після падіння.

Маріо Фернандес покинув поле на ношах / Фото: Reuters

Дивіться огляд першого тайму

Другий матч групи В між Бельгією і Данією відбудеться завтра, 17 червня.

Нагадаємо, що в поєдинку Фінляндії і Данії в першому турі нледь не сталася трагедія. На 43-й хвилині півзахисник збірної Данії і італійського Інтера Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. У нього зупинилося серце.

Дивіться огляд матчу Данія – Фінляндія