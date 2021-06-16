Тренер России на четвереньках: Черчесов упал после первого гола сборной (видео)

Главный тренер сборной РФ Вячеслав Черчесов так радовался голу Миранчука в матче 2-го тура чемпионата с Финляндией, что не удержал равновесие

Станислав Черчесов в матче с Финляндией / Фото: Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов упал во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией. Напомним, что сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге россияне одержали первую победу на чемпионате благодаря голу Миранчука на 45+2 минуте.

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На видео видно, как после гола Алексея Миранчука Черчесов на радостях начинает то ли поворачиваться, то ли кружиться. Но затем потерял равновесие и оказался на четвереньках. Однако уже через секунду снова вскочил на ноги.

А в сети уже шутят, что Станислав Черчесов после гола Миранчука поддержал акцию BLM. Тогда как представители сборной России не опускаются перед матчами на одно колено.

Также в этом матче футболиста России унесли с поля на носилках. Защитник ЦСКА 30-летний Марио Фернандес неудачно приземлился на спину и был в срочном порядке отправлен в больницу.

Ранее мы также давали хит-парад нелепых костюмов российских болельщиков.

Смотрите обзор матча Финляндия – Россия