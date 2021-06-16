Тренер России на четвереньках: Черчесов упал после первого гола сборной (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов упал во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией. Напомним, что сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге россияне одержали первую победу на чемпионате благодаря голу Миранчука на 45+2 минуте.
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На видео видно, как после гола Алексея Миранчука Черчесов на радостях начинает то ли поворачиваться, то ли кружиться. Но затем потерял равновесие и оказался на четвереньках. Однако уже через секунду снова вскочил на ноги.
А в сети уже шутят, что Станислав Черчесов после гола Миранчука поддержал акцию BLM. Тогда как представители сборной России не опускаются перед матчами на одно колено.
Также в этом матче футболиста России унесли с поля на носилках. Защитник ЦСКА 30-летний Марио Фернандес неудачно приземлился на спину и был в срочном порядке отправлен в больницу.
Ранее мы также давали хит-парад нелепых костюмов российских болельщиков.
Смотрите обзор матча Финляндия – Россия