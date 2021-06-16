Футболіста Росії забрали з поля на ношах під час Євро-2020. Він не зміг встати на ноги

Захисник ЦСКА і російської збірної Маріо Фернандес невдало приземлився на спину в матчі другого туру з Фінляндією на стадіоні в Санкт-Петербурзі

Маріо Фернандес покинув поле на ношах / Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи-2020 тільки стартував другий тур, а травми продовжують наздоганяти гравців. Так, вже в середині першого тайму проти Фінляндії змушений був зробити першу заміну головний тренер збірної Росії Черчесов. Онлайн Фінляндія – Росія йде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Після атаки Росії на 22-й хвилині захисник ЦСКА Маріо Фернандес невдало приземлився на спину. Натуралізований бразилець не зміг піднятися з газону, і на поле тієї ж миті вибігли медики, які забрали футболіста з поля на ношах на 25-й хвилині. Замість 30-річного Фернандеса вийшов В'ячеслав Караваєв.





Фото Reuters

Як стало відомо пізніше, у Маріо Фернандеса підозра на травму грудного відділу хребта. Він доставлений на обстеження до однієї з лікарень Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, що на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Росії. Незважаючи на кілька непоганих моментів в атаці у Фінляндії, вже в доданий до першого тайму час господарів виручила індивідуальна майстерність гравця Аталанти Олексія Міранчука.

Дивіться відео голу та огляд матчу Фінляндія – Росія на Євро-2020.

Нагадаємо, що в першому турі Євро-2020 Росія в першому турі була розбита Бельгією 0:3, показавши дуже бліду гру.