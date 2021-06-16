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Фінляндія 0
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Турція --
Уельс --
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Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Футболіста Росії забрали з поля на ношах під час Євро-2020. Він не зміг встати на ноги

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 17:19
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Захисник ЦСКА і російської збірної Маріо Фернандес невдало приземлився на спину в матчі другого туру з Фінляндією на стадіоні в Санкт-Петербурзі
Маріо Фернандес покинув поле на ношах
Маріо Фернандес покинув поле на ношах / Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи-2020 тільки стартував другий тур, а травми продовжують наздоганяти гравців. Так, вже в середині першого тайму проти Фінляндії змушений був зробити першу заміну головний тренер збірної Росії Черчесов. Онлайн Фінляндія – Росія йде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Після атаки Росії на 22-й хвилині захисник ЦСКА Маріо Фернандес невдало приземлився на спину. Натуралізований бразилець не зміг піднятися з газону, і на поле тієї ж миті вибігли медики, які забрали футболіста з поля на ношах на 25-й хвилині. Замість 30-річного Фернандеса вийшов В'ячеслав Караваєв.



Фото Reuters

Як стало відомо пізніше, у Маріо Фернандеса підозра на травму грудного відділу хребта. Він доставлений на обстеження до однієї з лікарень Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, що на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Росії. Незважаючи на кілька непоганих моментів в атаці у Фінляндії, вже в доданий до першого тайму час господарів виручила індивідуальна майстерність гравця Аталанти Олексія Міранчука.

Дивіться відео голу та огляд матчу Фінляндія – Росія на Євро-2020.

Нагадаємо, що в першому турі Євро-2020 Росія в першому турі була розбита Бельгією 0:3, показавши дуже бліду гру.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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