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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Суперник України повезе на Євро-2020 тільки трьох гравців зі свого чемпіонату

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 травня, 10:04
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Збірна Північної Македонії оголосила склад на чемпіонат Європи. Тренерський штаб включив до заявки тільки трьох гравців з внутрішнього чемпіонату, зробивши ставку на легіонерів
Північна Македонія робить ставку на легіонерів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Північна Македонія робить ставку на легіонерів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Суперник збірної України по Євро-2020 команда Північної Македонії оголосила заявку на чемпіонат Європи. З 26 гравців у заявці тільки троє представляють чемпіонат Північної Македонії, інші – легіонери. До речі, раніше македонцям озвучили премії за перемогу над Україною – Ярмоленко стільки заробляє за два тижні.

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Воротарі: Крал Димитрієвський (Райо Вальєкано, Іспанія), Дам'ян Шишковський (Докса, Кіпр), Рісте Янков (Работнички).

Захисники: Стефан Ристовський (Динамо З, Хорватія), Вісар Мусліу (МОЛ Фехервар, Угорщина), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Рістевський (Уйпешт, Угорщина), Джоко Зайков (Шарлеруа, Франція), Дарко Велковський (Рієка, Хорватія), Езган Аліоскі (Лідс, Англія).

Півзахисники: Аріян Адемі (Динамо З, Хорватія), Еніс Барді (Леванте, Іспанія), Стефан Спіровскі (АЕК, Кіпр), Бобан Ніколов (Лечче, Італія), Тихомир Костадінов (Ружомберок, Словаччина), Ферхан Хасані (Партизани, Албанія), Еліф Елмас (Наполі, Італія), Даніель Аврамовський (Кайсеріспор, Туреччина), Дарко Чурлінов (Штутгарт, Німеччина), Мар'ян Радескі (Академія Пандєв).

В тренді

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа, Італія), Александр Трайковски (Мальорка, Іспанія), Іван Тричковський (АЕК, Кіпр), Влатко Стояновський (Шамблі, Франція), Крсте Велковський (Сараєво, Боснія), Мілан Ристовський (Спартак Т, Словаччина).

Дивіться, як грає збірна Північної Македонії:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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