Суперник України здивував складом на Євро-2020: 22 футболісти з чемпіонату Німеччини

Збірна Австрії розпочала підготовку до чемпіонату Європи, наставник команди Франко Фода викликав на збір 30 футболістів, третина з яких грає в німецьких клубах

Австрійський захисник Александар Драгович раніше грав в київському Динамо

Головний тренер збірної Австрії Франко Фода назвав 30 футболістів, які готуватимуться до чемпіонату Європи з футболу. 22 з них виступають в чемпіонаті Німеччини!

Зазначимо, що збірна Австрії зіграє в одній групі з Україною. Матч в Бухаресті відбудеться 21 червня. Планується, що на поєдинок Україна – Австрія будуть допущені глядачі.

Попередній склад збірної Австрії.

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд, Англія), Павао Перван (Вольфсбург, Німеччина), Хайнц Лінднер (Базель, Швейцарія), Александер Шлагер (ЛАСК).

Даніель Бахманн (Вотфорд, Англія), Павао Перван (Вольфсбург, Німеччина), Хайнц Лінднер (Базель, Швейцарія), Александер Шлагер (ЛАСК). Захисники: Давід Алаба (Баварія, Німеччина), Александар Драгович (Байєр, Німеччина), Марко Фрідль (Вердер, Німеччина), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт, Німеччина), Штефан Лайнер (Боруссія М, Німеччина), Філіп Лінхарт (Фрайбург, Німеччина), Філіп Мвене (Майнц, Німеччина), Штефан Пош (Гоффенгайм, Німеччина), Крістофер Тріммель (Уніон, Німеччина), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Давід Алаба (Баварія, Німеччина), Александар Драгович (Байєр, Німеччина), Марко Фрідль (Вердер, Німеччина), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт, Німеччина), Штефан Лайнер (Боруссія М, Німеччина), Філіп Лінхарт (Фрайбург, Німеччина), Філіп Мвене (Майнц, Німеччина), Штефан Пош (Гоффенгайм, Німеччина), Крістофер Тріммель (Уніон, Німеччина), Андреас Ульмер (Зальцбург). Півзахисники: Хусейн Балич (ЛАСК), Юліан Баумгартлінгер (Байєр, Німеччина), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм, Німеччина), Флоріан Гріллітч (Гоффенгайм, Німеччина), Штефан Ільзанкер (Айнтрахт, Німеччина), Конрад Лаймер (Лейпциг, Німеччина), Валентино Лазаро (Боруссія М, Німеччина), Марсель Забітцер (Лейпциг, Німеччина), Луїс Шауб (Люцерн, Швейцарія), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Німеччина), Алессандро Шопф (Шальке, Німеччина).

Хусейн Балич (ЛАСК), Юліан Баумгартлінгер (Байєр, Німеччина), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм, Німеччина), Флоріан Гріллітч (Гоффенгайм, Німеччина), Штефан Ільзанкер (Айнтрахт, Німеччина), Конрад Лаймер (Лейпциг, Німеччина), Валентино Лазаро (Боруссія М, Німеччина), Марсель Забітцер (Лейпциг, Німеччина), Луїс Шауб (Люцерн, Швейцарія), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Німеччина), Алессандро Шопф (Шальке, Німеччина). Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт, Китай), Адріан Грбич (Лор'ян, Франція), Міхаель Грегорич (Аугсбург, Німеччина), Саша Калайджич (Штутгарт, Німеччина), Карім Онісіво (Майнц, Німеччина).

Раніше ми писали, що чемпіон України у складі київського Динамо Томаш Кендзьора викликаний до національної збірної Польщі на Євро-2020.