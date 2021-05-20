Буяльський покинув збірну України і не зіграє на Євро-2020

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський не зможе зіграти на чемпіонаті Європи з футболу-2020 цього літа і вже виїхав з національної команди

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

Півзахисник київського Динамо і збірної України Віталій Буяльський, якого нарешті викликав Андрій Шевченко, не зможе зіграти на чемпіонаті Європи з футболу-2020 цього літа.

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Віталій почав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував ніяких проблем, проте коли почалися ігрові навантаження, з'явився біль в нозі, який тільки наростала – повідомляє УАФ.

Обстеження показало, що у Віталія – тріщина плеснової кістки ступні, що стало наслідком зіткнення під час фінального поєдинку Кубка України проти Зорі (1:0), який пройшов 13 травня. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. І півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи.

Віталій Буяльський / Фото: Reuters

У минулому сезоні півзахисник був одним з кращих в складі киян. У всіх турнірах за Динамо він провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач. Але сьогодні Віталій Буяльський вже покинув розташування головної команди країни.

Решта 24 футболіста збірної України працюють у загальній групі. А перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі збірна України проведе 23 травня: товариська зустріч з Бахрейном відбудеться в Харкові. А на "товарняки" збірної України перед Євро пустять глядачів.

А перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть з Нідерландами 13 червня в Амстердамі.