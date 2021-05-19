Такого у футболі ще не було! Тренер збірної Данії покликав на Євро-2020 півсотні гравців

Через пандемію коронавірусу перед чемпіонатом Європи головний тренер збірної Данії Каспер Х'юлманд викликав на збір 52 футболістів

Мартін Брейтуейт - лідер збірної Данії

Головні тренери національних команд зараз визначаються з футболістами, які готуватимуться до чемпіонату Європи. Ми вже повідомляли, що суперник України здивував складом на Євро-2020: 22 футболісти з чемпіонату Німеччини.

А ґрунтовніше за всіх до цього процесу поставився наставник збірної Данії Каспер Х'юлманд. Він включив до розширеного складу команди 52 гравців!

У підсумкову заявку на чемпіонат Європи потраплять тільки 26 футболістів, проте Х'юлманд вирішив перестрахуватися і викликати в національну команду удвічі більше претендентів. Причина – триваюча пандемія коронавірусу.

"Ситуація з пандемією змусила нас подивитися на ситуацію трохи ширше. Особливо, якщо через коронавірус за короткий час ми втратимо відразу декількох гравців" , – заявив менеджер збірної Данії Крістіан Норкьєр.

На чемпіонаті Європи збірна Данії зіграє в групі B проти Фінляндії, Бельгії та Росії.

Раніше ми писали, що чемпіон України у складі київського Динамо Томаш Кендзьора викликаний в національну збірну Польщі на Євро-2020.