Соперник Украины повезет на Евро-2020 только троих игроков из своего чемпионата Поделиться Копировать ссылку

Сборная Северной Македонии огласила состав на чемпионат Европы. Тренерский штаб включил в заявку только троих игроков из внутреннего чемпионата, сделав ставку на легионеров