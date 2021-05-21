Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Соперник Украины повезет на Евро-2020 только троих игроков из своего чемпионата

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 мая, 10:04
Копировать ссылку
Сборная Северной Македонии огласила состав на чемпионат Европы. Тренерский штаб включил в заявку только троих игроков из внутреннего чемпионата, сделав ставку на легионеров
Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Соперник сборной Украины по Евро-2020 команда Северной Македонии огласила заявку на чемпионат Европы. Из 26 игроков в заявке только трое представляют чемпионат Северной Македонии, остальные – легионеры. Кстати, ранее македонцам озвучили премии за победу над Украиной – Ярмоленко столько зарабатывает за две недели.

Читайте также: Соперник Украины удивил составом на Евро-2020: 22 футболиста из чемпионата Германии

Вратари: Крал Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамьян Шишковски (Докса, Кипр), Ристе Янков (Работнички).

Защитники: Стефан Ристовски (Динамо З, Хорватия), Висар Муслиу (МОЛ Фехервар, Венгрия), Эгзон Бейтулай (Шкендия), Кире Ристевски (Уйпешт, Венгрия), Джоко Зайков (Шарлеруа, Франция), Дарко Вельковски (Риека, Хорватия), Эзган Алиоски (Лидс, Англия).

Полузащитники: Ариян Адеми (Динамо З, Хорватия), Энис Барди (Леванте, Испания), Стефан Спировски (АЕК, Кипр), Бобан Николов (Лечче, Италия), Тихомир Костадинов (Ружомберок, Словакия), Ферхан Хасани (Партизани, Албания), Элиф Элмас (Наполи, Италия), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия), Марьян Радески (Академия Пандев).

В тренде

Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Александр Трайковски (Мальорка, Испания), Иван Тричковски (АЕК, Кипр), Влатко Стояновски (Шамбли, Франция), Крсте Велковски (Сараево, Босния), Милан Ристовски (Спартак Т, Словакия).

Смотрите, как играет сборная Северной Македонии:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять