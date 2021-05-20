Ярмоленко столько зарабатывает за две недели: македонцам озвучили премии за победу над Украиной

Очень скромно! За выигрыш матча группового этапа финальной части ЧЕ сборной Северной Македонии достанется 300 тысяч евро, за ничью – 150 тысяч

Сборная Северной Македонии впервые сыграет на Евро / Фото: Reuters

Исполком Федерации футбола Северной Македонии утвердил размеры денежных вознаграждений для своей национальной сборной в финальной части Евро, где ее соперниками будут Украина, Австрия и Нидерланды.

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В частности, за победу в матче группового турнира на всю македонскую команду будет выдано 300 тысяч евро, а за ничью – 150 тысяч евро.

За вызов в сборную каждый македонский футболист гарантированно получит 1500 евро и еще столько же – в случае выхода из группы на Евро.

Об этом сообщает официальный сайт македонской федерации.

Также в случае выхода из группы сборной Северной Македонии от национальной федерации достанется 30 процентов от суммы денежного вознаграждения УЕФА – после покрытия расходов на участие в турнире.

Отметим, что УЕФА выплатит национальным ассоциациям по 1,5 млн евро за выигрыш матча в группе, 750 тысяч – за ничью, 2 млн евро – за попадание в 1/8 финала... Максимум, что может светить одной ассоциации от УЕФА, это 34 млн евро.

Сборная Северной Македонии / Фото: Reuters

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В любом случае, обещанные македонским футболистам премии выглядят очень скромно. За одну победу вся команда получит столько, сколько самый высокооплачиваемый украинский игрок Андрей Ярмоленко зарабатывает за 16 дней.

Напомним, по данным британских СМИ, годовой оклад Ярмоленко в Вест Хэме составляет 7 млн евро.

Смотрите, как Северная Македония вышла на Евро