Такого в футболе еще не было! Тренер сборной Дании позвал на Евро-2020 полсотни игроков

Из-за пандемии коронавируса перед чемпионатом Европы главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд вызвал на сбор 52 футболиста

Мартин Брейтуэйт - лидер сборной Дании

Главные тренеры национальных команд сейчас определяются с футболистами, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Мы уже сообщали, что соперник Украины удивил составом на Евро-2020: 22 футболиста из чемпионата Германии.

А основательнее всех к этому процессу отнесся наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд. Он включил в расширенный состав команды 52 игрока!

В итоговую заявку на чемпионат Европы попадут только 26 футболистов, однако Хьюлманд решил перестраховаться и вызвать в национальную команду в два раза больше претендентов. Причина – продолжающаяся пандемия коронавируса.

"Ситуация с пандемией заставила нас посмотреть на ситуацию немного шире. Особенно, если из-за коронавируса за короткое время мы потеряем сразу нескольких игроков", – заявил менеджер сборной Дании Кристиан Норкьер.

На чемпионате Европы сборная Дании сыграет в группе B против Финляндии, Бельгии и России.

Ранее мы писали, что чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши на Евро-2020.