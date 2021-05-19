Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Такого в футболе еще не было! Тренер сборной Дании позвал на Евро-2020 полсотни игроков

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 мая, 21:56
Копировать ссылку
Из-за пандемии коронавируса перед чемпионатом Европы главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд вызвал на сбор 52 футболиста
Мартин Брейтуэйт - лидер сборной Дании
Мартин Брейтуэйт - лидер сборной Дании

Главные тренеры национальных команд сейчас определяются с футболистами, которые будут готовиться к чемпионату Европы. Мы уже сообщали, что соперник Украины удивил составом на Евро-2020: 22 футболиста из чемпионата Германии.

А основательнее всех к этому процессу отнесся наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд. Он включил в расширенный состав команды 52 игрока!

В итоговую заявку на чемпионат Европы попадут только 26 футболистов, однако Хьюлманд решил перестраховаться и вызвать в национальную команду в два раза больше претендентов. Причина – продолжающаяся пандемия коронавируса.

"Ситуация с пандемией заставила нас посмотреть на ситуацию немного шире. Особенно, если из-за коронавируса за короткое время мы потеряем сразу нескольких игроков", – заявил менеджер сборной Дании Кристиан Норкьер.

В тренде

На чемпионате Европы сборная Дании сыграет в группе B против Финляндии, Бельгии и России.

Ранее мы писали, что чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши на Евро-2020.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять