Соперник Украины удивил составом на Евро-2020: 22 футболиста из чемпионата Германии

Сборная Австрии начала подготовку к чемпионату Европы, наставник команды Франко Фода вызвал на сбор 30 футболистов, треть из которых играет в немецких клубах

Австрийский защитник Александар Драгович ранее играл в киевском Динамо

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода назвал 30 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу. 22 из них выступают в чемпионате Германии!

Отметим, что сборная Австрии сыграет в одной группе с Украиной. Матч в Бухаресте пройдет 21 июня. Планируется, что на поединок Украина – Австрия будут допущены зрители.

Предварительный состав сборной Австрии.

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд, Англия), Павао Перван (Вольфсбург, Германия), Хайнц Линднер (Базель, Швейцария), Александер Шлагер (ЛАСК).

Даниэль Бахманн (Уотфорд, Англия), Павао Перван (Вольфсбург, Германия), Хайнц Линднер (Базель, Швейцария), Александер Шлагер (ЛАСК). Защитники: Давид Алаба (Бавария, Германия), Александар Драгович (Байер, Германия), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт, Германия), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Филипп Мвене (Майнц, Германия), Штефан Пош (Хоффенхайм, Германия), Кристофер Триммель (Унион, Германия), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Давид Алаба (Бавария, Германия), Александар Драгович (Байер, Германия), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт, Германия), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Филипп Мвене (Майнц, Германия), Штефан Пош (Хоффенхайм, Германия), Кристофер Триммель (Унион, Германия), Андреас Ульмер (Зальцбург). Полузащитники: Хусейн Балич (ЛАСК), Юлиан Баумгартлингер (Байер, Германия), Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм, Германия), Флориан Гриллитч (Хоффенхайм, Германия), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт, Германия), Конрад Лаймер (Лейпциг, Германия), Валентино Лазаро (Боруссия М, Германия), Марсель Забитцер (Лейпциг, Германия), Луис Шауб (Люцерн, Швейцария), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Германия), Алессандро Шопф (Шальке, Германия).

Хусейн Балич (ЛАСК), Юлиан Баумгартлингер (Байер, Германия), Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм, Германия), Флориан Гриллитч (Хоффенхайм, Германия), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт, Германия), Конрад Лаймер (Лейпциг, Германия), Валентино Лазаро (Боруссия М, Германия), Марсель Забитцер (Лейпциг, Германия), Луис Шауб (Люцерн, Швейцария), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Германия), Алессандро Шопф (Шальке, Германия). Нападающие: Марко Арнаутович (Шанхай Порт, Китай), Адриан Грбич (Лорьян, Франция), Михаэль Грегорич (Аугсбург, Германия), Саша Калайджич (Штутгарт, Германия), Карим Онисиво (Майнц, Германия).

Ранее мы писали, что чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши на Евро-2020.