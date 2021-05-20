Ярмоленко стільки заробляє за два тижні: македонцям озвучили премії за перемогу над Україною

Дуже скромно! За виграш матчу групового етапу фінальної частини ЧЄ збірна Північної Македонії здобуде 300 тисяч євро, за нічию – 150 тисяч

Збірна Північної Македонії вперше зіграє на Євро / Фото: Reuters

Виконком Федерації футболу Північної Македонії затвердив розміри грошових винагород для своєї національної збірної у фінальній частині Євро, де її суперниками будуть Україна, Австрія і Нідерланди.

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Зокрема, за перемогу в матчі групового турніру на всю македонську команду буде видано 300 тисяч євро, а за нічию – 150 тисяч євро.

За виклик до збірної кожен македонський футболіст гарантовано отримає 1500 євро і ще стільки ж – в разі виходу з групи на Євро.

Про це повідомляє офіційний сайт македонської федерації.

Також в разі виходу з групи збірна Північної Македонії від національної федерації здобуде 30 відсотків від суми грошової винагороди УЄФА – після покриття витрат на участь в турнірі.

Відзначимо, що УЄФА виплатить національним асоціаціям по 1,5 млн євро за виграш матчу в групі, 750 тисяч – за нічию, 2 млн євро – за потрапляння до 1/8 фіналу... Максимум, що може світити одній асоціації від УЄФА, це 34 млн євро.

/ Фото: Reuters

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Щоб там не було, обіцяні македонським футболістам премії видаються дуже скромними. За одну перемогу вся команда отримає стільки, скільки найоплачуваніший український гравець Андрій Ярмоленко заробляє за 16 днів.

Нагадаємо, за даними британських ЗМІ, річна зарплатня Ярмоленка у Вест Гемі становить 7 млн євро.

Дивіться, як Північна Македонія вийшла на Євро