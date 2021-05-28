Слабка ланка. Кого Шева повинен вигнати зі збірної

Спочатку для підготовки до чемпіонату Європи Шевченко викликав 35 футболістів. Потім зі списку довелося виключити Віталія Буяльського, який отримав травму. А буквально кілька днів тому був довикликаний Роман Безус. Однак заявити для участі в Євро тренерський штаб зможе 26 гравців, тому дев'ятьох доведеться відсіяти. Намагаємося припустити, хто стане "жертвами" цього непростого вибору.
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Євген Коноплянка
Шахтар
На жаль, один з недавніх лідерів збірної і футболіст, який займає восьме місце в списку рекордсменів головної команди країни за кількістю матчів у її складі, провів вкрай слабкий сезон. Сумарно в футболці Шахтаря він взяв участь лише в 14 матчах, а в основі з'являвся і того менше – чотири рази. Останній раз Коно виходив на поле 21 березня. Ще в середині квітня стало відомо, що сезон для нього завершений через травму. Проте, Шевченко не відразу, але включив його в розширений список, була надія, що ближче до кінця травня він відновиться і зможе приєднатися до збірної.
З одного боку, вибору на лівий фланг півзахисту особливо немає, з іншого – Коноплянка давненько не показує якісного футболу і вкрай мало грав в сезоні, що завершився (298 хвилин). За останньою інформацією, поки що неофіційною, Євген не встигає повною мірою відновитися від травми і не буде готуватися до Євро.
Віктор Коваленко
Аталанта
За регулярний виклик цього півзахисника вболівальники чимало критикують Андрія Шевченка. Проте, наставник головної команди країни завжди розраховує на Коваленка, покладаючись на його працездатність, вміння пресингувати і давати баланс між обороною і атакою.
Перебравшись взимку з Шахтаря в Аталанту, Віктор у другій частині сезону провів на полі лише 4 хвилини. Відповідно, на Євро йому довелося б відправитися зовсім без ігрової практики. Однак уже в травні Коваленко отримав травму. Прилетівши до Києва, він пройшов додаткове обстеження, яке виявило у нього частковий розрив задньої поверхні стегна. А це означає, що взяти участь в чемпіонаті Європи він ніяк не зможе через пошкодження.
Андрій Лунін
Реал
Серед чотирьох викликаних воротарів явно один зайвий – в заявці повинно бути не більше трьох голкіперів. Андрій Пятов мало грав цього сезону, але він вкрай досвідчений і надійний, Анатолій Трубін стабільно і впевнено виступав, вигравши конкуренцію на клубному рівні саме у Пятова, він у відмінній формі і тонусі. Георгій Бущан став номером один в Динамо, вигравши з киянами чемпіонство. Питань по його фізичному стану і кондиціям також немає.
Тоді як Андрій Лунін хоч і є футболістом Реала, тренується з зірками і був в заявці у всіх 38 матчах чемпіонату Іспанії, але награв лише 120 хвилин в Копа дель Рей. У порівнянні з трьома вищеназваними колегами по амплуа проти нього говорить тотальна відсутність ігрової практики і вагомого досвіду.
Володимир Шепелєв
Динамо
Хавбек "біло-синіх" вперше був викликаний до збірної України ще в 2017 році і періодично отримував запрошення від Андрія Шевченка, але за ці чотири роки зіграв лише в шести матчах протягом 138 хвилин, тобто не став важливим гравцем команди. В Динамо при Мірчі Луческу він втратив місце в стартовому складі, а на початку травня травмував спину і, як виявилося, буде відновлюватися до середини червня. Так що на Євро він також не зіграє за станом здоров'я.
Олександр Андрієвський
Динамо
Центрхав Динамо також вперше отримав виклик в збірну влітку 2017 го, але після дебюту в спарингу зі Словаччиною більше не викликався. У сезоні, що завершився, він не був стабільним гравцем основи киян, але, коли отримував ігровий час, на полі виглядав дуже гідно і був максимально корисним команді. За це він і отримав шанс взяти участь в чемпіонаті Європи. Однак ще в квітні Андрієвський пошкодив бічні зв'язки коліна через що не грав з 25 квітня і навіть деякий час переміщався за допомогою милиць. Відновитися повністю в найкоротші терміни йому не вдалося, тому взяти участь в підготовці до Євро він також не зможе і на турнір не поїде.
Віктор Корнієнко
Шахтар
Лівому захиснику Шахтаря і чемпіону світу серед молодіжних збірних не щастить з дебютом в головній команді країни. Восени він набрав відмінну форму і отримав заслужений виклик від Андрій Шевченка, але серйозно травмувався в дербі з Динамо. У березні він знову мав такий шанс, але підхопив коронавірус. Тепер Віктор приєднався до "жовто-синіх", але не готувався до поєдинку проти Бахрейну через ангіну, знову втративши можливість дебютувати.
Якщо відверто, ймовірності поїхати на Євро у нього було небагато, адже на цю позицію у Шевченка є відразу троє вже перевірених футболістів – Миколенко, Михайличенко і Соболь. Хоча, в залежності від форми в новому сезоні, Корнієнко цілком може претендувати на регулярне потрапляння до складу головної команди країни.
Богдан Ледньов
Динамо
У попередньому сезоні, коли Богдан чудово виступав в складі Зорі (13 голів + 3 ассисти в 33 матчах), він не викликався в збірну. Але повернувшись в Динамо, заповітний виклик отримав. Хоча грав в шість разів менше (2356 хвилин проти 374) і відзначився лише двома голами. Ймовірно, це запрошення від Андрія Шевченка – аванс для стимулу футболіста продовжувати роботу над собою, адже відсутність стабільної ігрової практики не дозволять йому конкурувати з гравцями центру поля – Зінченком, Малиновським, Шапаренком, Марлосом, Макаренком або тим же Безусом. Єдине, що говорить на користь того, що Ледньов може залишитися в команді і поїхати на Євро – його універсалізм і здатність зіграти також на флангах середньої лінії, де, як відомо, у нас дефіцит футболістів.
Олександр Сирота
Динамо
Молодий центральний захисник, як і Забарний, увірвався до складу Динамо при Мірчі Луческу. Цьому сприяло тривала відсутність через травму Микити Бурди і періодичне попадання в лазарет більш досвідченого Дениса Попова. Однак, в більшій мірі він з'являвся на полі при відсутності цих гравців або при необхідності надати їм невеличкий перепочинок. У сезоні, що завершився, Олександр зіграв в 16 матчах, сім з яких в 2021 році. Вперше він був викликаний в збірну в кінці літа, але поки що ні дебютував. Ймовірно, серед Матвієнка, Кривцова, Забарного, Попова і Миколенка, місця в заявці на Євро йому все-таки не знайдеться. Йому ще потрібен час і досвід на клубному рівні.
Георгій Судаков / Олександр Бондаренко
Шахтар/Маріуполь
Два молодих півзахисника вперше отримали виклик до головної команди країни. Бондаренко непогано провів сезон в складі Маріуполя, забивши 8 голів в 21 матчі, 18-річний Судаков поступово підпускався до гри в Шахтарі Луїшем Каштру і в 14 матчах відзначився одним голом. Але якщо Артем відіграв на клубному рівні 1 539 хвилин, то Георгій майже в п'ять разів менше.
Судаков дебютував за збірну у зустрічі з Бахрейном, вийшовши на заміну відразу після перерви, і Шевченко зазначив його появу на полі, похваливши за активність і мобільність. Бондаренко ж очікує свого шансу для дебюту. Ймовірно, для обох футболістів цей виклик – швидше, аванс, і, якщо був би здоровим Коваленко, ніхто з цієї пари на Євро на поїхав. Але з огляду на травми півзахисника Аталанти, дуже може бути, що хтось із них все ж відправиться на чемпіонат Європи.
Початкова заявка Андрія Шевченка:
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков, Євген Коноплянка (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).
Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбік (Дніпро-1), Артем Бесєдін (Динамо).