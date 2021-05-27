Коноплянка не їде на Євро-2020 – це п'ята втрата Шевченка

Півзахисник не встигає відновитися після пошкодження і не зможе зіграти на Євро-2020. Коноплянка поповнив список з Коваленка, Мораеса, Бондаря і Буяльського

Євген Коноплянка не встигне відновитися до Євро-2020 / Фото: Facebook

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка слідом за Віктором Коваленком не зможе зіграти на Євро-2020. Один з лідерів національної команди не встигне відновитися від м'язового ушкодження до початку чемпіонату Європи, повідомляє Football.ua.

У поточному сезоні Коноплянка провів всього 14 матчів, а на полі востаннє з'являвся ще наприкінці березня. Спочатку Женя не входив до розширеного списку, але пізніше коуч збірної все ж включив українця до списку гравців, хто повинен був готуватися до Євро.

Нагадаємо, що раніше через травми збірна України втратила "гірників" Жуніора Мораеса і Валерія Бондаря, а також динамівця Віталія Буяльського.

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У рамках підготовки до Євро-2020 збірна України вже провела один матч – зіграла внічию з Бахрейном -1:1. Попереду у команди Шевченка ще два спаринги: з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).