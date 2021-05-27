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Північна Ірландія не хотіла летіти в Україну. Що буде з матчем 3 червня в Дніпрі

Олена Павлова Олена Павлова
27 травня, 17:44
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Тільки напередодні Асоціація футболу Північної Ірландії нарешті дала остаточну відповідь: чи прибуде збірна на товариський матч з командою Шевченка
/ Фото: Reuters

Другий товариський матч збірної України в рамках підготовки до Євро-2020 проти Північною Ірландією був під загрозою зриву. Поєдинок, який відбудеться 3 червня в Дніпрі на "Дніпро-Арені", знаходився в підвішеному стані.

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Північна Ірландія всерйоз думала скасувати спаринг з командою Андрія Шевченка через зрив контрольного матчу проти Туреччини 31 травня. Звідти британці планували летіти в Дніпро, але після скасування поєдинку в Антальї розглядався і варіант скасування матчу з Україною через економічну недоцільність поїздки.

Україна vs Північна Ірландія
Україна vs Північна Ірландія / Фото: Getty Images

При цьому українська сторона була готова оплатити чартерний рейс і проживання для Північної Ірландії, аби матч 3 червня відбувся. Асоціація футболу Північної Ірландії нарешті підтвердила, що їхня збірна, як і планувалося, прибуде на товариський матч в Дніпро – повідомляє meta-ratings.com.ua.

Головний тренер британців Іан Бараклоу вже встиг оголосити склад на зустріч з Україною. Він вперше викликав на збори 19-річного захисника лондонського Челсі Сема Макклелланда і його 17-річного колегу по амплуа з Ліверпуля Конора Бредлі.

В тренді

Відзначимо, що збірна Північної Ірландії не пробилася на Євро-2020, поступившись в плей-офф команді Словаччини.

Після Північної Ірландії перед Євро-2020 українців також чекає спаринг з Кіпром 7 червня. А до цього вони зіграли внічию з Бахрейном – 1:1.

Раніше ми повідомляли, що Коноплянка не їде на Євро-2020.

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