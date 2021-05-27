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У збірної України ще одна втрата – на Євро не зіграє півзахисник Аталанти

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 15:01
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У Віктора Коваленка – частковий розрив задньої поверхні стегна. Отже, Аталанту з українців на Євро представить тільки Руслан Маліновський
Маліновський в збірній залишиться без свого одноклубника Коваленка
Маліновський в збірній залишиться без свого одноклубника Коваленка / Фото: Twitter

У збірної України ще одна втрата – на Євро не зіграє Віктор Коваленко.

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Півзахисник Аталанти, який не грав на фініші клубного сезону через ушкодження, прибув до Києва, де зробив МРТ.

Вердикт – частковий розрив задньої поверхні стегна. Лише з 15 червня гравець зможе пристати до тренувань, повідомляє zbirna.com.

Цю інформацію джерелу підтвердив і сам Віктор Коваленко.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Раніше з ладу у збірної України вибули Валерій Бондар, Жуніор Мораес і Віталій Буяльський.

В тренді

Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Мабуть, саме травма Віктора Коваленка змусила Андрія Шевченка довикликати з Бельгії Романа Безуса.

Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

До 1/8 фіналу точно вийдуть перші дві команди групи, а, за сприятливого збігу, і третя.

Раніше ми писали, що нічия України з Бахрейном 1:1 призвела до змін у рейтингу ФІФА. Перед фінальною частиною Євро команда Андрія Шевченка залишилася на 24-му рядку рейтингу, а ось Бахрейн завдяки нічиїй з українцями піднявся з 99-ї на 98-у позицію.

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