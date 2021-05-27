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Северная Ирландия не хотела лететь в Украину. Что будет с матчем 3 июня в Днепре

Елена Павлова Елена Павлова
27 мая, 17:44
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Только накануне Ассоциация футбола Северной Ирландии наконец-то дала окончательный ответ: прибудет ли сборная на товарищеский матч с командой Шевченко
Румыния - Северная Ирландия
Румыния - Северная Ирландия / Фото: Reuters

Второй товарищеский матч сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020 против Северной Ирландией был под угрозой срыва. Поединок, который состоится 3 июня в Днепре на "Днепр-Арене", находился в подвешенном состоянии.

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Северная Ирландия всерьез думала отменить спарринг с командой Андрея Шевченко из-за срыва контрольного матча против Турции 31 мая. Оттуда британцы планировали лететь в Днепр, но после отмены поединка в Анталье рассматривался и вариант отмены матча с Украиной из-за экономической нецелесообразности поездки.

Украина vs Северная Ирландия
Украина vs Северная Ирландия / Фото: Getty Images

При этом украинская сторона была готова оплатить чартерный рейс и проживание для Северной Ирландии, лишь бы матч с ней 3 июня состоялся. Ассоциация футбола Северной Ирландии наконец-то подтвердила, что их сборная, как и планировалось, прибудет на товарищеский матч в Днепр – сообщает meta-ratings.com.ua.

Главный тренер британцев Иан Бараклоу уже успел объявить состав на встречу с Украиной. Он впервые вызвал на сборы 19-летнего защитника лондонского Челси Сэма Макклелланда и его 17-летнего коллегу по амплуа из Ливерпуля Конора Брэдли.

В тренде

Отметим, что сборная Северной Ирландии не пробилась на Евро-2020, уступив в плей-офф команде Словакии.

После Северной Ирландии перед Евро-2020 украинцев также ждет спарринг с Кипром 7 июня. А до этого они сыграли вничью с Бахрейном – 1:1.

Ранее мы сообщали, что Коноплянка не едет на Евро-2020.

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