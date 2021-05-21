Матч України з Північною Ірландією був під загрозою зриву

Британці були на межі того, щоб відмовитися від поїздки до Дніпра, – вона стала економічно недоцільною для них через скасування попереднього поєдинку з Туреччиною

Україна vs Північна Ірландія / Фото: Getty Images

Товариський матч збірної України з Північною Ірландією, який відбудеться 3 червня в Дніпрі, кілька днів був під загрозою зриву.

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Причина – скасування через карантинні обмеження попереднього "товарняка" Північної Ірландії, проти Туреччини в Антальї 31 травня, повідомляє Meta-ratings.

Саме з цього матчу британці планували летіти до Дніпра, але через зрив поєдинку з Туреччиною Північною Ірландією розглядався і варіант скасування матчу з Україною через економічну недоцільність поїздки.

При цьому українська сторона була готова оплатити чартерний рейс і проживання для Північної Ірландії, аби матч з нею 3 червня відбувся.

У підсумку Північна Ірландія знайшла заміну збірній Туреччини і 31 травня все-таки проведе контрольний поєдинок – проти Мальти в Австрії – після чого полетить до України для товариського матчу вже з командою Андрія Шевченка.

Отже, "синьо-жовті" зустрінуться з командою, поразка від якої на Євро-2016, нагадаємо, позбавила Україну шансів на вихід із групи.

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Крім Північної Ірландії, перед Євро-2020 на українців чекають спаринги з Бахрейном (23 травня) і Кіпром (7 червня).