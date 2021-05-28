Слабое звено. Кого Шева должен выгнать из сборной

Изначально для подготовки к чемпионату Европы Шевченко вызвал 35 футболистов. Затем из списка пришлось исключить Виталия Буяльского, который получил травму. А буквально несколько дней назад был довызван Роман Безус. Однако заявить для участия в Евро тренерский штаб сможет 26 игроков, поэтому девятерых придется отсеять. Пытаемся предположить, кто станет "жертвами" этого непростого выбора.
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Евгений Коноплянка
Шахтер
Увы, один из недавних лидеров сборной и футболист, занимающий восьмое место в списке рекордсменов главной команды страны по числу матчей в ее составе, провел крайне слабый сезон. Суммарно в футболке Шахтера он принял участие лишь в 14 матчах, а в основе появлялся и того меньше – четыре раза. Последний раз Коно выходил на поле 21 марта. Еще в середине апреля стало известно, что сезон для него завершен из-за травмы. Тем не менее, Шевченко не сразу, но включил его в расширенный список, была надежда, что ближе к концу мая он восстановится и сможет присоединиться к сборной.
С одной стороны, выбора на левый фланг полузащиты особо нет, с другой – Коноплянка давненько не показывает качественного футбола и крайне мало играл в завершившимся сезоне (298 минут). По последней информации, пока что неофициальной, Евгений не успевает в полной мере восстановиться от травмы и не будет готовиться к Евро.
Виктор Коваленко
Аталанта
За регулярный вызов этого полузащитника болельщики немало критикуют Андрея Шевченко. Тем не менее, наставник главной команды страны всегда рассчитывает на Коваленко, полагаясь на его работоспособность, умение прессинговать и давать баланс между обороной и атакой.
Перебравшись зимой из Шахтера в Аталанту, Виктор во второй части сезона провел на поле лишь 4 минуты. Соответственно, на Евро ему пришлось бы отправиться совершенно без игровой практики. Однако уже в мае Коваленко получил травму. Прилетев в Киев, он прошел дополнительное обследование, которое выявило у него частичный разрыв задней поверхности бедра. А это значит, что принять участие в чемпионате Европы он никак не сможет из-за повреждения.
Андрей Лунин
Реал Мадрид
Среди четырех вызванных вратарей явно один лишний – в заявке должно быть не более трех голкиперов. Андрей Пятов мало играл в этом сезоне, но он крайне опытный и надежный, Анатолий Трубин стабильно и уверенно выступал, выиграв конкуренцию на клубном уровне именно у Пятова, он в отличной форме и тонусе. Георгий Бущан стал номером один в Динамо, выиграв с киевлянами чемпионство. Вопросов по его физическому состоянию и кондициям также нет.
Тогда как Андрей Лунин хоть и является футболистом Реала, тренируется со звездами и был в заявке во всех 38 матчах чемпионата Испании, но наиграл лишь 120 минут в Копа дель Рей. По сравнению с тремя вышеназванными коллегами по амплуа против него говорит тотальное отсутствие игровой практики и весомого опыта.
Владимир Шепелев
Динамо Киев
Хавбек "бело-синих" впервые был вызван в сборную Украины еще в 2017 году и периодически получал приглашения от Андрея Шевченко, но за эти четыре года сыграл лишь в шести матчах в течение 138 минут, то есть не стал важным игроком команды. В Динамо при Мирче Луческу он потерял место в стартовом составе, а в начале мая травмировал спину и, как оказалось, будет восстанавливаться до середины июня. Так что на Евро он также не сыграет по состоянию здоровья.
Александр Андриевский
Динамо Киев
Центрхав Динамо также впервые получил вызов в сборную летом 2017-го, но после дебюта в спарринге со Словакией больше не вызывался. В завершившимся сезоне он не был стабильным игроком основы киевлян, но, когда получал игровое время, на поле смотрелся очень достойно и был максимально полезным команде. За это он и получил шанс принять участие в чемпионате Европы. Однако еще в апреле Андриевский повредил боковые связки колена из-за чего не играл с 25 апреля и даже некоторое время перемещался при помощи костылей. Восстановиться полностью в кратчайшие сроки ему не удалось, поэтому принять участие в подготовке к Евро он также не сможет и на турнир не поедет.
Виктор Корниенко
Шахтер
Левому защитнику Шахтера и чемпиону мира среди молодежных сборных не везет с дебютом в главной команде страны. Осенью он набрал отличную форму и получил заслуженный вызов от Андрей Шевченко, но серьезно травмировался в дерби с Динамо. В марте он снова имел такой шанс, но подхватил коронавирус. Теперь Виктор присоединился к "желто-синим", но не готовился к поединку против Бахрейна из-за ангины, снова лишившись возможности дебютировать.
Если откровенно, вероятности поехать на Евро у него было немного, ведь на эту позицию у Шевченко есть сразу трое уже проверенных футболистов – Миколенко, Михайличенко и Соболь. Хотя, в зависимости от формы в новом сезоне, Корниенко вполне может претендовать на регулярное попадание в состав главной команды страны.
Богдан Леднев
Динамо Киев
В предыдущем сезоне, когда Богдан отменно выступал в составе Зари (13 голов + 3 ассиста в 33 матчах), он не вызывался в сборную. Но вернувшись в Динамо, заветный вызов получил. Хотя играл в шесть раз меньше (2356 минут против 374) и отметился лишь двумя голами. Вероятно, это приглашение от Андрея Шевченко – аванс для стимула футболиста продолжать работу над собой, ведь отсутствие стабильной игровой практики не позволят ему конкурировать с игроками центра поля – Зинченко, Малиновским, Шапаренко, Марлосом, Макаренко или тем же Безусом. Единственное, что говорит в пользу того, что Леднев может остаться в команде и поехать на Евро – его универсализм и способность сыграть также на флангах средней линии, где, как известно, у нас дефицит футболистов.
Александр Сирота
Динамо Киев
Молодой центральный защитник, как и Забарный, ворвался в состав Динамо при Мирче Луческу. Этому способствовало длительное отсутствие из-за травмы Никиты Бурды и периодическое попадание в лазарет несколько более опытного Дениса Попова. Однако, в большей мере он появлялся на поле при отсутствии этих игроков или при необходимости предоставить им небольшой отдых. В завершившимся сезоне Александр сыграл в 16 матчах, семь из которых в 2021 году. Впервые он был вызван в сборную в конце лета, но пока что не дебютировал. Вероятно, среди Матвиенко, Кривцова, Забарного, Попова и Миколенко, места в заявке на Евро ему все же не найдется. Ему еще нужно время и опыт на клубном уровне.
Георгий Судаков/Александр Бондаренко
Шахтер/Мариуполь
Два молодых полузащитника впервые получили вызов в главную команду страны. Бондаренко неплохо провел сезон в составе Мариуполя, забив 8 голов в 21 матче, 18-летний Судаков постепенно подпускался к игре в Шахтере Луишем Каштру и в 14 матчах отметился одним голом. Но если Артем отыграл на клубном уровне 1539 минут, то Георгий почти в пять раз меньше.
Судаков дебютировал за сборную во встрече с Бахрейном, выйдя на замену сразу после перерыва, и Шевченко отметил его появление на поле, похвалив за активность и мобильность. Бондаренко же ожидает своего шанса для дебюта. Вероятно, для обоих футболистов этот вызов – скорее, аванс, и, если был бы здоровым Коваленко, никто из этой пары на Евро на поехал. Но ввиду травмы полузащитника Аталанты, очень может быть, что кто-то из них все же отправится на чемпионат Европы.
Изначальная заявка Андрея Шевченко:
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).
Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).