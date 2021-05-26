Пополнение в сборной Украины: Шевченко вызвал недооцененного полузащитника

Футболист бельгийского Гента Роман Безус присоединится к национальной команде после выходных для подготовки к чемпионату Европы

Роман Безус и Андрей Шевченко в сборной / Фото: УАФ

После товарищеского матча с командой Бахрейна в воскресенье тренерский штаб украинцев дал игрокам несколько дней отдыха. После этого в пятницу, 28 мая, команда соберется уже в полном составе для целенаправленной подготовки к Евро-2020. В то же время Андрей Шевченко решил усилить команду Романом Безусом, который изначально не значился в расширенном списке.

На днях у основного игрока сборной Украины обнаружили хроническую травму.

Новость в среду утром сообщил официальный сайт УАФ. Ранее 30-летний Безус неоднократно вызывался в сборную, но в последнее время "сине-желтые" обходились без его услуг. Однако мощная игра уроженца Кременчуга на финише сезона обратила на себя внимание Шевы. В субботу Безус обеспечил Генту путевку в еврокубки.

Интересно, что пару дней назад бывший хавбек сборной, а ныне эксперт Евгений Левченко удивлялся, почему бывшего игрока Динамо и Ворсклы нет в заявке.

Напомним, следующий контрольный матч украинцы сыграют 3 июня в Днепре с соперниками из Северной Ирландии, с болельщиками на трибунах.

Накануне капитан Динамо оставил детей у игрока Шахтера и улетел с женой в Турцию.

Вспомним, как Роман забивал за сборную осенью 2019 года: