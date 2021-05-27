Коноплянка не едет на Евро-2020 – это четвертая потеря Шевченко

Полузащитник не успевает восстановиться после повреждения и не сможет сыграть на Евро-2020. Коноплянка пополнил список из Коваленко, Мораеса, Бондаря и Буяльского

Евгений Коноплянка не успеет восстановиться к Евро-2020 / Фото: Facebook

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка вслед за Виктором Коваленко не сможет сыграть на Евро-2020. Один из лидеров национальной команды не успеет восстановиться от мышечного повреждения к началу чемпионата Европы, сообщает Football.ua.

В текущем сезоне Коноплянка провел всего 14 матчей, а на поле в последний раз появлялся еще в конце марта. Изначально Женя не входил в расширенный список, но позже коуч сборной все же включил украинца в список игроков, кто должен был готовиться к Евро.

Напомним, что ранее из-за травм сборная Украины потеряла "горняков" Жуниора Мораеса и Валерия Бондаря, а также динамовца Виталия Буяльского.

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В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).