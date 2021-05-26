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Поповнення в збірній України: Шевченко викликав недооціненого півзахисника

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 травня, 12:18
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Футболіст бельгійського Гента Роман Безус приєднається до національної команди після вихідних для підготовки до чемпіонату Європи
/ Фото: УАФ

Після товариського матчу з командою Бахрейна у неділю тренерський штаб українців дав гравцям кілька днів відпочинку. Після цього в п'ятницю, 28 травня, команда збереться вже в повному складі для підготовки до Євро-2020. Водночас Андрій Шевченко вирішив посилити команду Романом Безусом, який спочатку не значився в розширеному списку.

Днями в основного гравця збірної України виявили хронічну травму.

Новину в середу вранці повідомив офіційний сайт УАФ. Раніше 30-річного Безуса неодноразово викликали в збірну, але останнім часом "синьо-жовті" обходилися без його послуг. Однак потужна гра уродженця Кременчука на фініші сезону звернула на себе увагу Шеви. У суботу Безус забезпечив Генту путівку в єврокубки.

Цікаво, що кілька днів тому колишній хавбек збірної, а нині експерт Євген Левченко дивувався, чому колишнього гравця Динамо і Ворскли немає в заявці.

Нагадаємо, наступний контрольний матч українці зіграють 3 червня в Дніпрі із суперниками з Північної Ірландії, з уболівальниками на трибунах.

Напередодні капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини.

Згадаймо, як Роман забивав за збірну восени 2019 року:

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