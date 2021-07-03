З Зінченком не зв'язувався: гравець Сіті та збірної Англії – про ставлення до українця

Англійський захисник Джон Стоунз напередодні матчу 1/4 фіналу проти України 3 липня в Римі зізнався, що не спілкувався зі своїм партнером по Манчестеру і поважає суперника

Джон Стоунз на тренуванні збірної Англії / Фото: Reuters

Захисник збірної Англії і Манчестер Сіті Джон Стоунз напередодні зустрічі 1/4 фіналу проти України 3 липня в Римі розповів про настрій британців і свого одноклубника Олександра Зінченка. Початок зустрічі – 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

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"Якщо зможемо пройти весь шлях до кінця і виграти турнір, не пропустивши, це стане великим досягненням в історії, але попереду у нас сильний суперник, і поки ми зосереджені тільки на цій грі. Я знаю, що в України хороша команда, яка забила пару відмінних голів в попередніх матчах", – цитує Стоунза сайт УЄФА

Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті / Фото: Reuters

"З Зінченком з приводу матчу не, не говорив. Не збираюся з ним зв'язуватися. Думаю, що і він не збирається. Сподіваюся, ми зможемо поговорити після гри. Я дуже поважаю Зінні на поле і в житті. Знаю, з якою радістю він їде в збірну, коли у нас в Сіті йде сезон. буде здорово зіграти з ним. Ніколи не грав ні проти нього, ні проти України, так що це для мене в новинку. Сподіваюся, що в кінці матчу саме я святкуватимуть перемогу"

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

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