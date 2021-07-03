3 липня 67’
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

З Зінченком не зв'язувався: гравець Сіті та збірної Англії – про ставлення до українця

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 20:11
Копіювати лінк
Англійський захисник Джон Стоунз напередодні матчу 1/4 фіналу проти України 3 липня в Римі зізнався, що не спілкувався зі своїм партнером по Манчестеру і поважає суперника
Джон Стоунз на тренуванні збірної Англії
Джон Стоунз на тренуванні збірної Англії / Фото: Reuters

Захисник збірної Англії і Манчестер Сіті Джон Стоунз напередодні зустрічі 1/4 фіналу проти України 3 липня в Римі розповів про настрій британців і свого одноклубника Олександра Зінченка. Початок зустрічі – 22:00. Мультимедійна онлайн-трансляція Україна – Англія доступна на нашому сайті з усіма цікавими подробицями, фото і відео.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Англія. Дивимося гру Євро-2020 разом

"Якщо зможемо пройти весь шлях до кінця і виграти турнір, не пропустивши, це стане великим досягненням в історії, але попереду у нас сильний суперник, і поки ми зосереджені тільки на цій грі. Я знаю, що в України хороша команда, яка забила пару відмінних голів в попередніх матчах", – цитує Стоунза сайт УЄФА

Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті
Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті / Фото: Reuters

"З Зінченком з приводу матчу не, не говорив. Не збираюся з ним зв'язуватися. Думаю, що і він не збирається. Сподіваюся, ми зможемо поговорити після гри. Я дуже поважаю Зінні на поле і в житті. Знаю, з якою радістю він їде в збірну, коли у нас в Сіті йде сезон. буде здорово зіграти з ним. Ніколи не грав ні проти нього, ні проти України, так що це для мене в новинку. Сподіваюся, що в кінці матчу саме я святкуватимуть перемогу"

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

Дивіться незвичайну озвучку мультфільму про козаків

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 800 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2 (67’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти