Уряд України – негідники, а гасло – падлюче: Росія біснується після рішення УЄФА

Олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевников назвав вимогу УЄФА прибрати напис "Героям слава" з форми України правильною, а Крим – своєю територією

Форма збірної України на Євро-2020 / Фото: Reuters

Дуже бурхливої виявилася реакція Росії на рішення УЄФА прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020. Так, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевников назвав уряд України негідниками.

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"УЄФА вже прийняв рішення прибрати цей подлючен гасло, все нормально і правильно. А що стосується карти, ну намалювали і намалювали. Головне, що ми знаємо, що Крим – це наша територія. А там нехай картинки малюють. Правильно, що РФС включився у все це і зажадав це прибрати. Чому ні? Там зараз вся Європа за Україну. Не кажу зараз про народ, кажу про уряд України: вони були негідниками чистими, негідниками чистими і залишаються! Що про них ще скажеш ", – цитує Кожевникова Чемпіонат

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з вимогою заборонити форму . У Росії аргументують своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА.

Форма збірної України без слогану "Героям Слава" / Фото: Сьогодні

Однак причепитися в футбольному Союзі змогли тільки до одного слогану "Героям слава". Нібито в поєднанні зі "Слава Україні" він несе явний політичний сенс.

Хоча раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що форма збірної України була узгоджена задовго до презентації. А УЄФА схвалив нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!"