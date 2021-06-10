"Героям слава!" може залишитися на формі збірної: УАФ веде переговори з УЄФА

Українська асоціація футболу намагається домовитися з Європейським футбольним союзом, щоб форма нашої національної команди залишилася без змін

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб все-таки залишити на формі нашої збірної слоган "Героям слава!", який, як стало відомо сьогодні, Європейська футбольна спілка заборонила.

Як повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела в УАФ, зараз тривають переговори з УЄФА з цього питання.

Раніше РФС звернулася до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол має залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА.

В УЄФА вирішили, що карта України з окупованим Росією Кримом не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Слоган "Слава Україні!" теж залишиться на формі, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. А ось "Героям слава!" українці мають прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він, мовляв, "несе явний політичний сенс".

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Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Хоча раніше в тій же УЄФА стверджували, що форма збірної України нічого не порушує. "Футболка національної збірної України (і решти команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил стосовно екіпіровки", – йшлося в попередній заяві Європейської футбольної спілки.

Перший матч на Євро Україна зіграє 13 червня – в Амстердамі команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.