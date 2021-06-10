Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

"Героям слава!" може залишитися на формі збірної: УАФ веде переговори з УЄФА

Олег Люлька Олег Люлька
10 червня, 13:18
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Українська асоціація футболу намагається домовитися з Європейським футбольним союзом, щоб форма нашої національної команди залишилася без змін
Нова форма збірної України
Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб все-таки залишити на формі нашої збірної слоган "Героям слава!", який, як стало відомо сьогодні, Європейська футбольна спілка заборонила.

Як повідомляє Tribuna.com з посиланням на джерела в УАФ, зараз тривають переговори з УЄФА з цього питання.

Раніше РФС звернулася до УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол має залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА.

В УЄФА вирішили, що карта України з окупованим Росією Кримом не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Слоган "Слава Україні!" теж залишиться на формі, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. А ось "Героям слава!" українці мають прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він, мовляв, "несе явний політичний сенс".

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Нова форма збірної України
Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Хоча раніше в тій же УЄФА стверджували, що форма збірної України нічого не порушує. "Футболка національної збірної України (і решти команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил стосовно екіпіровки", – йшлося в попередній заяві Європейської футбольної спілки.

Перший матч на Євро Україна зіграє 13 червня – в Амстердамі команда Андрія Шевченка зустрінеться з Нідерландами.

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