Росія направила лист в УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України

У Росії аргументують своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

У Росії не залишають надій позбавити збірну України права грати на Євро-2020 у формі з контуром України і Кримом. Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА з проханням заборонити Україні використовувати нову екіпіровку.

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"Ми направили лист в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА щодо екіпіровки, який забороняє політичні висловлювання. Футбол – це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", – наводить слова заяви пресслужба РФС.

Цікаво, що напередодні УЄФА схвалив нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!" – незважаючи на всі протести росіян.