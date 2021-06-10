Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

УЄФА вимагає прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 12:13
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Росія закликала заборонити повністю екіпіровку команди Андрія Шевченка, проте причепитися в футбольному Союзі змогли тільки до одного слогану
Форма збірної України без слогану "Героям Слава"
Форма збірної України без слогану "Героям Слава" / Фото: Сьогодні

УЄФА вимагає від збірної України прибрати з форми напис "Героям слава". Нагадаємо, що на футболку "синьо-жовтих" для Євро-2020 була нанесена карта України з Кримом і Донбасом, а також слогани "Слава Україні" та "Героям слава".

Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму. У Росії аргументують своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА

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Але в УЄФА вважають, що карта України з окупованим Росією Кримом не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави – повідомляє Чемпіонат.

Нова форма збірної України
Нова форма збірної України / Фото: Facebook

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Слоган "Слава Україні" теж залишиться на формі, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. А ось "Героям слава" українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс.

Хоча раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що форма збірної України була узгоджена задовго до презентації. А УЄФА схвалив нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!"

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