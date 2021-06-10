УЄФА вимагає прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020

Росія закликала заборонити повністю екіпіровку команди Андрія Шевченка, проте причепитися в футбольному Союзі змогли тільки до одного слогану

Форма збірної України без слогану "Героям Слава" / Фото: Сьогодні

УЄФА вимагає від збірної України прибрати з форми напис "Героям слава". Нагадаємо, що на футболку "синьо-жовтих" для Євро-2020 була нанесена карта України з Кримом і Донбасом, а також слогани "Слава Україні" та "Героям слава".

Російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою заборонити форму. У Росії аргументують своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на їхню думку, порушують принципи УЄФА

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Але в УЄФА вважають, що карта України з окупованим Росією Кримом не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави – повідомляє Чемпіонат.

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Слоган "Слава Україні" теж залишиться на формі, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. А ось "Героям слава" українці повинні будуть прибрати з форми, тому що в поєднанні з першим він несе явний політичний сенс.

Хоча раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що форма збірної України була узгоджена задовго до презентації. А УЄФА схвалив нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!"