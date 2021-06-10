Евро-2020
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Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Правительство Украины – подлецы, а лозунг – подлючий: Россия беснуется после решения УЕФА

Елена Павлова Елена Павлова
10 июня, 14:26
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Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал требование УЕФА убрать надпись "Героям слава" с формы Украины правильной, а Крым – своей территорией
Форма сборной Украины на Евро-2020
Форма сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Очень бурной оказалась реакция России на решение УЕФА убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020. Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал правительство Украины подлецами.

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"УЕФА уже принял решение убрать этот подлючий лозунг, все нормально и правильно. А что касается карты, ну нарисовали и нарисовали. Главное, что мы знаем, что Крым – это наша территория. А там пусть картинки рисуют. Правильно, что РФС включился во все это и потребовал это убрать. Почему нет? Там сейчас вся Европа за Украину. Не говорю сейчас про народ, говорю про правительство Украины: они были подлецами чистыми, подлецами чистыми и остаются! Что о них еще скажешь", – цитирует Кожевникова Чемпионат

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму. В России аргументируют свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА.

Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава"
Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава" / Фото: Сегодня

Однако придраться в футбольном Союзе смогли только к одному слогану "Героям слава". Якобы в сочетании со "Слава Украине" он несет явный политический смысл.

Хотя ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации. А УЕФА одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!"

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