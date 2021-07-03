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Чехія 1
Данія 2
3 липня 45+4’
Україна 0
Англія 1
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Італія --
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Чому Маліновський не грає з Англією: названа причина

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 22:12
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У найдорожчого футболіста збірної України Руслана Маліновського – м'язове перевантаження. Під питанням була також участь у матчі з англійцями Олександра Зінченка
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією в Римі відбувається без участі найдорожчого футболіста нашої команди Руслана Маліновського (30 млн євро). Півзахисник Аталанти не потрапив навіть до заявку на гру.

Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Як повідомляє канал Футбол, Маліновський не грає через проблеми зі здоров'ям. Однак його турбує не стара травма грижі. У Руслана – перевантаження м'язів.

Руслан Маліновський, збірна України
Руслан Маліновський, збірна України / Фото: Reuters

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Відзначимо, що перед матчем м'язовий дискомфорт турбував Олександра Зінченка, однак футболіст Манчестер Сіті все ж вийшов на гру з англійцями.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
Відео Про матч
0:1 (45+4’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
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