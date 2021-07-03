Чому Маліновський не грає з Англією: названа причина

У найдорожчого футболіста збірної України Руслана Маліновського – м'язове перевантаження. Під питанням була також участь у матчі з англійцями Олександра Зінченка

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією в Римі відбувається без участі найдорожчого футболіста нашої команди Руслана Маліновського (30 млн євро). Півзахисник Аталанти не потрапив навіть до заявку на гру.

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Як повідомляє канал Футбол, Маліновський не грає через проблеми зі здоров'ям. Однак його турбує не стара травма грижі. У Руслана – перевантаження м'язів.

Руслан Маліновський, збірна України / Фото: Reuters

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Відзначимо, що перед матчем м'язовий дискомфорт турбував Олександра Зінченка, однак футболіст Манчестер Сіті все ж вийшов на гру з англійцями.