3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 6’
Україна 0
Англія 1
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Євро-2020

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Україна – Англія: де дивитися трансляцію і відео голів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 21:51
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Все про трансляції матчу Україна – Англія у плей-офф Євро-2020 на ефірних, супутникових каналах і в інтернеті. Відео голів – в нашому онлайні
/ Фото: Reuters

Збірна України вже показала свій кращий результат на чемпіонатах Європи, а сьогодні може продовжити наше свято на Євро! У поєдинку проти англійців потрібно зіграти свій найкращий матч і спробувати здобути путівку в півфінал. Дивитися онлайн трансляцію Україна – Англія з відео-повторами голів, фотографіями та коментарями можна на нашому сайті.

Матч розпочнеться о 22:00.

В очікуванні матчу Україна – Англія подивіться 5-хвилинний мультик, який по-новому озвучив наш коментатор:

Дивитися гру Україна – Англія в прямому ефірі можна на:

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Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтесь до нашого стріму поєдинку Україна – Англія. Коментатор Євген Кучин точно не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.

Читайте також: Україна – Англія: що потрібно знати про битву за півфінал Євро

✔️ Коли початок? Стартуємо о 22:00!

✔️ Де дивитися? Канали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2", сервіс OLL.TV

✔️ Хто фаворит? Англія. Ймовірність виходу України в півфінал дорівнює 20 відсоткам.

✔️ Де відбудеться матч? У Римі на Олімпійському стадіоні. Вміщує 70 тис глядачів.

✔️ Як грали раніше? У семи зустрічах перевага у англійців: 4 перемоги, 2 нічиїх і лише 1 наша перемога.

✔️ У кого дорожче склад? Команда Англії на Євро-2020 оцінюється в 6,5 рази дорожче українських колег. Але ми-то знаємо, що в футбол грають не гроші!

✔️ Які прогнози? Коментатор Кирило Круторогов ппрогнозує перемогу Англії 2:1. Але сподівається, що наші зможуть показати еталонний футбол і перемогти.

✔️ А якщо перемога, що далі? Матч з переможцем пари Чехія – Данія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
Відео Про матч
0:1 (6’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
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