Україна – Англія: де дивитися трансляцію і відео голів

Все про трансляції матчу Україна – Англія у плей-офф Євро-2020 на ефірних, супутникових каналах і в інтернеті. Відео голів – в нашому онлайні

/ Фото: Reuters

Збірна України вже показала свій кращий результат на чемпіонатах Європи, а сьогодні може продовжити наше свято на Євро! У поєдинку проти англійців потрібно зіграти свій найкращий матч і спробувати здобути путівку в півфінал. Дивитися онлайн трансляцію Україна – Англія з відео-повторами голів, фотографіями та коментарями можна на нашому сайті.

Матч розпочнеться о 22:00.

В очікуванні матчу Україна – Англія подивіться 5-хвилинний мультик, який по-новому озвучив наш коментатор:

Дивитися гру Україна – Англія в прямому ефірі можна на:

Читайте також: Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Якщо у вас немає можливості дивитися трансляцію на ТБ, приєднуйтесь до нашого стріму поєдинку Україна – Англія. Коментатор Євген Кучин точно не дасть занудьгувати! Задавайте свої питання, робіть прогнози і діліться враженнями.

Читайте також: Україна – Англія: що потрібно знати про битву за півфінал Євро

✔️ Коли початок? Стартуємо о 22:00!

✔️ Де дивитися? Канали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2", сервіс OLL.TV

✔️ Хто фаворит? Англія. Ймовірність виходу України в півфінал дорівнює 20 відсоткам.

✔️ Де відбудеться матч? У Римі на Олімпійському стадіоні. Вміщує 70 тис глядачів.

✔️ Як грали раніше? У семи зустрічах перевага у англійців: 4 перемоги, 2 нічиїх і лише 1 наша перемога.

✔️ У кого дорожче склад? Команда Англії на Євро-2020 оцінюється в 6,5 рази дорожче українських колег. Але ми-то знаємо, що в футбол грають не гроші!

✔️ Які прогнози? Коментатор Кирило Круторогов ппрогнозує перемогу Англії 2:1. Але сподівається, що наші зможуть показати еталонний футбол і перемогти.

✔️ А якщо перемога, що далі? Матч з переможцем пари Чехія – Данія.