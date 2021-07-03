"Хлопці! Удачі вам сьогодні!" Артем Бесєдін звернувся до гравців збірної України

Субота, 3 липня! 22:00! Вся Україна вболіватиме за наших футболістів в чвертьфіналі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Римі зустрінуться з англійцями. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.
На жаль, нашій команді не допоможе форвард Артем Бесєдін. Бесєдін отримав страшну травму в матчі проти Швеції. І полетів до Києва.
"Хлопці! Удачі вам сьогодні! Я впевнений, що гра і результат будуть гідними. Спасибі всім за підтримку" , – написав Артем в Instagram.
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До речі, Бесєдін дуже хотів приїхати в Рим і на стадіоні повболівати за збірну України. Але лікарі заборонили футболісту перельоти.
Дивіться, як Україна буде грати з Англією.