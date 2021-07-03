3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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"Хлопці! Удачі вам сьогодні!" Артем Бесєдін звернувся до гравців збірної України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 липня, 17:11
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Травмований нападаючий "синьо-жовтої" команди впевнений, що в матчі з Англією гра і результат збірної України будуть гідними
Артем Бєсєдін тримає кулаки за збірну
Артем Бєсєдін тримає кулаки за збірну / Фото: Reuters

Субота, 3 липня! 22:00! Вся Україна вболіватиме за наших футболістів в чвертьфіналі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Римі зустрінуться з англійцями. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

На жаль, нашій команді не допоможе форвард Артем Бесєдін. Бесєдін отримав страшну травму в матчі проти Швеції. І полетів до Києва.

"Хлопці! Удачі вам сьогодні! Я впевнений, що гра і результат будуть гідними. Спасибі всім за підтримку" , – написав Артем в Instagram.

Читайте також: Україна – Англія: що потрібно знати про битву за півфінал Євро

До речі, Бесєдін дуже хотів приїхати в Рим і на стадіоні повболівати за збірну України. Але лікарі заборонили футболісту перельоти.

Дивіться, як Україна буде грати з Англією.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 6 липня
22:00
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