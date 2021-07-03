"Хлопці! Удачі вам сьогодні!" Артем Бесєдін звернувся до гравців збірної України

Травмований нападаючий "синьо-жовтої" команди впевнений, що в матчі з Англією гра і результат збірної України будуть гідними

Артем Бєсєдін тримає кулаки за збірну / Фото: Reuters

Субота, 3 липня! 22:00! Вся Україна вболіватиме за наших футболістів в чвертьфіналі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка в Римі зустрінуться з англійцями. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія.

На жаль, нашій команді не допоможе форвард Артем Бесєдін. Бесєдін отримав страшну травму в матчі проти Швеції. І полетів до Києва.

"Хлопці! Удачі вам сьогодні! Я впевнений, що гра і результат будуть гідними. Спасибі всім за підтримку" , – написав Артем в Instagram.

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До речі, Бесєдін дуже хотів приїхати в Рим і на стадіоні повболівати за збірну України. Але лікарі заборонили футболісту перельоти.

Дивіться, як Україна буде грати з Англією.