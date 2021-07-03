Україна – Англія: що потрібно знати про битву за півфінал Євро

Україна проти Англії на Євро-2020. Коли і де дивитися трансляцію на ТБ і в інтернеті, хто фаворит матчу, на кого виходить переможець і як команди грали раніше

Україна - Англія в чвертьфіналі Євро-2020. Що потрібно знати про матч 3 липня 2021 / Фото: Getty Images

Україна – Англія! До цього поєдинку сьогодні буде прикута увага мільйонів українців. Переможець зіграє в півфіналі Євро. Для нашої національної команди навіть вихід до нинішньої стадії, чвертьфіналу, є історичним досягненням. Чи зможемо поліпшити? Вболіваємо разом: онлайн-трансляція Україна – Англія з фото, відеоповторами і коментарями.

Коли початок матчу Україна – Англія

Зустріч Україна – Англія розпочнеться о 22:00. Цей поєдинок стане останнім за часом матчем 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Дві гри цієї стадії вже завершені, ще одна – Чехія vs Данія – буде зіграна безпосередньо перед нашим матчем (19:00).

Розклад і результати матчів Євро-2020

Де дивитися матч Україна – Англія

Матч буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Повний список трансляцій і повторів :

канал "Україна", прямий ефір

канал "Футбол 1", прямий ефір

канал "Футбол 2", прямий ефір

онлайн Україна – Англія на Спорт Сьогодні (відеоповтори, фото, коментарі)

на Спорт Сьогодні (відеоповтори, фото, коментарі) стрім на каналі ТУМатч (обговорення гри)

(обговорення гри) сервіс OLL.TV (в підписці)

канал "Футбол 3", 4 липня о 08:10, повтор

канал "Футбол 2", 4 липня о 11:40, повтор

канал "Футбол 3", 4 липня о 15:45, повтор

канал "Футбол 1", 4 липня о 19:10, повтор

канал "Футбол 2", 4 липня о 22:45, повтор

Хто фаворит матчу Україна – Англія

Англійці – великі фаворити. Коефіцієнти на вихід до чвертьфіналу такі: 1.21 – на Англію і 4.95 – на Україну. Отже, математично можливість проходу нашої збірної становить 20 відсотків.

Котирування на результат матчу в основний час такі:

перемога України – 8.50

нічия – 4.50

перемога Англії – 1.46

Англійці також значно вище нас в рейтингу ФІФА: у них 4-те місце, у нас – 24-те.

Де пройде матч Україна – Англія

Гра відбудеться в Римі, на "Олімпійському стадіоні".

Довідка Wikipedia. "Олімпійський стадіон" – футбольний стадіон, розташований в Римі. Входить до складу спортивного комплексу "Італійський форум". Належить Національному олімпійському комітету Італії. Є домашньою ареною двох римських футбольних клубів: Рома і Лаціо.

стадіон вміщує 70 634 глядачі

розміри футбольного поля 105х66 метрів

домашня арена для: Рома і Лаціо

Олімпійський стадіон в Римі. Сьогодні тут відбудеться матч Україна – Англія / Фото: Reuters

Україна – Англія: на кого виходить переможець

Переможець сьогоднішньої гри в півфіналі битиметься з переможцем протистояння Чехія – Данія. Цей матч буде зіграний безпосередньо перед нашим – старт о 19:00, онлайн Чехія – Данія доступний на Спорт Сьогодні.

Данія – фаворит цієї пари. Коефіцієнти на прохід такі: 1.59 – на датчан і 2.50 – на чехів. Отже, ймовірність виходу збірної Данії до півфіналу становить 61 відсоток.

Як раніше грали Україна і Англія

Історія протистоянь збірних нараховує сім зустрічей. Перевага у англійців: 4 перемоги, 2 нічиїх і лише 1 перемога української збірної.

Востаннє ми зустрічалися в Києві вісім років тому, і тоді зіграли 0:0. Перед цим була нічия 1:1 в Лондоні. Обидві гри – у відборі на ЧС-2014.

Всі матчі:

2000, Англія – Україна – 2:0 2004, Англія – Україна – 3:0 2009 Англія – Україна – 2:1 2009 Україна – Англія – 1:0 2012 Англія – Україна – 1:0 2012 Англія – Україна – 1:1 2013, Україна – Англія – 0:0

Україна – Англія: ціна складів на Євро

Футболісти збірної Англії в списку на Євро-2020 оцінюються в 6,5 раза дорожче їхніх українських колег.

Найдорожчий в складі збірної України – атакуючий півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, якого transfermarkt оцінює в 30 мільйонів євро.

В Англії найбільший цінник у нападника Тоттенгема Гаррі Кейна. Він коштує як чотири Маліновських – 120 мільйонів євро.

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Україна – Англія: прогноз коментатора

Кирило Круторогов зробив для Спорт Сьогодні свій анонс і прогноз на матч Україна – Англія. Слухаємо:

У попередньому раунді Євро-2020 команда Андрія Шевченка вибила шведів (2:1), завдяки голу Довбика в самому кінці другого овертайму. Але до травмованого Попова додалася і важка травма Артема Бєсєдіна, який вибув на строк до півроку. Ймовірно, зможе зіграти в стартовому складі Олександр Зубков, але, найімовірніше, збірна України знову діятиме за схемою 3-5-2, тому він залишиться в запасі. Питання – чи вийде в основі Руслан Маліновський.

Англійці мають найдорожчий склад на Євро. У чотирьох попередніх матчах турніру вони забили чотири голи і не пропустили жодного разу. В 1/8 вибили збірну Німеччини (2:0), але критики з боку їх же уболівальників і преси отримують чимало. У Британії від них чекають трофея і будь-який інший результат буде розцінений як невдача.

Анонс та прогноз Кирила Круторогова на матч Україна – Англія на Євро-2020 / Фото: Reuters

Гарет Саутгейт продовжує пошук оптимальної стартової схеми і оптимального вибору виконавців. Найімовірніше, цього разу він відмовиться від гри з трьома центрбеками і додасть гравця атаки. Питання – хто зіграє в середній лінії – Гріліш, Фоден або Сака.

Брехати не буду, збірна Англії – фаворит. Однак, хочеться сподіватися, що наша головна команда покаже еталонний футбол, а суперник допустить якусь недооцінку, що позначиться на результаті на нашу користь. Поки що чекаю перемогу британців – 2:1, тобто – обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5 гола.

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