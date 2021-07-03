"Парни! Удачи вам сегодня!" Артем Беседин обратился к игрокам сборной Украины

Суббота, 3 июля! 22:00! Вся Украина будет болеть за наших футболистов в четвертьфинале Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Риме встретятся с англичанами. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.
Увы, нашей команде не поможет форвард Артем Беседин. Беседин получил жуткую травму в матче против Швеции. И улетел в Киев.
"Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку", – написал Артем в Instagram.
Читайте также: Украина – Англия: что нужно знать о битве за полуфинал Евро
Кстати, Беседин очень хотел приехать в Рим и на стадионе поболеть за сборную Украины. Но врачи запретили футболисту перелеты.
Смотрите, как Украина будет играть против Англии.