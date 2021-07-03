3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
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"Парни! Удачи вам сегодня!" Артем Беседин обратился к игрокам сборной Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 июля, 17:11
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Травмированный нападающий "сине-желтой" команды уверен, что в матче с Англией игра и результат сборной Украины будут достойными
Артем Беседин держит кулаки за сборную
Артем Беседин держит кулаки за сборную / Фото: Reuters

Суббота, 3 июля! 22:00! Вся Украина будет болеть за наших футболистов в четвертьфинале Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Риме встретятся с англичанами. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

Увы, нашей команде не поможет форвард Артем Беседин. Беседин получил жуткую травму в матче против Швеции. И улетел в Киев.

"Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку", – написал Артем в Instagram.

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Кстати, Беседин очень хотел приехать в Рим и на стадионе поболеть за сборную Украины. Но врачи запретили футболисту перелеты.

Смотрите, как Украина будет играть против Англии.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
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