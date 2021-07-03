Украина – Англия: что нужно знать о битве за полуфинал Евро

Украина против Англии на Евро-2020. Когда и где смотреть трансляцию на ТВ и в интернете, кто фаворит матча, на кого выходит победитель и как команды играли раньше

Украина - Англия в четвертьфинале Евро-2020. Что нужно знать о матче 3 июля 2021 / Фото: Getty Images

Украина – Англия! К этому поединку сегодня будет приковано внимание миллионов украинцев. Победитель сыграет в полуфинале Евро. Для нашей национальной команды даже выход в нынешнюю стадию, четвертьфинал, является историческим достижением. Сможем улучшить? Болеем вместе: онлайн-трансляция Украина – Англия с фото, видеоповторами и комментариями.

Когда начало матча Украина – Англия

Встреча Украина – Англия начнется в 22:00. Этот поединок станет последним по времени матчем 1/4 финала чемпионата Европы. Две игры этой стадии уже завершены, еще одна – Чехия vs Дания – будет сыграна непосредственно перед нашим матчем (19:00).

Расписание и результаты матчей Евро-2020

Где смотреть матч Украина – Англия

Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Полный список трансляций и повторов:

канал "Украина", прямой эфир

канал "Футбол 1", прямой эфир

канал "Футбол 2", прямой эфир

онлайн Украина – Англия на Спорт Сегодня (видеоповторы, фото, комментарии)

на Спорт Сегодня (видеоповторы, фото, комментарии) стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры)

(обсуждение игры) сервис OLL.TV (в подписке)

канал "Футбол 3", 4 июля в 08:10, повтор

канал "Футбол 2", 4 июля в 11:40, повтор

канал "Футбол 3", 4 июля в 15:45, повтор

канал "Футбол 1", 4 июля в 19:10, повтор

канал "Футбол 2", 4 июля в 22:45, повтор

Кто фаворит матча Украина – Англия

Англичане – большие фавориты. Коэффициенты на выход в четвертьфинал такие: 1.21 – на Англию и 4.95 – на Украину. Таким образом, математически вероятность прохода нашей сборной составляет 20 процентов.

Котировки на исход матча в основное время такие:

победа Украины – 8.50

ничья – 4.50

победа Англии – 1.46

Англичане также значительно выше нас в рейтинге ФИФА: у них 4-е место, у нас – 24-е.

Где пройдет матч Украина – Англия

Игра состоится в Риме, на "Олимпийском стадионе".

Справка Wikipedia. "Олимпийский стадион" – футбольный стадион, расположенный в Риме. Входит в состав спортивного комплекса "Итальянский форум". Принадлежит Национальному олимпийскому комитету Италии. Является домашней ареной двух римских футбольных клубов: Рома и Лацио.

стадион вмещает 70 634 зрителя

размеры футбольного поля 105х66 метров

домашняя арена для: Рома и Лацио

Олимпийский стадион в Риме. Сегодня тут пройдет матч Украина – Англия / Фото: Reuters

Украина – Англия: на кого выходит победитель

Победитель сегодняшней игры в полуфинале сразится с победителем противостояния Чехия – Дания. Этот матч будет сыгран непосредственно перед нашим – старт в 19:00, онлайн Чехия – Дания доступен на Спорт Сегодня.

Дания – фаворит этой пары. Коэффициенты на проход такие: 1.59 – на датчан и 2.50 – на чехов. Таким образом, вероятность выхода сборной Дании в полуфинал составляет 61 процент.

Как раньше играли Украина и Англия

История противостояний сборных насчитывает семь встреч. Преимущество у англичан: 4 победы, 2 ничьих и лишь 1 победа украинской сборной.

В последний раз мы встречались в Киеве восемь лет назад, и тогда сыграли 0:0. Перед этим была ничья 1:1 в Лондоне. Обе игры – в отборе на ЧМ-2014.

Все матчи:

2000, Англия – Украина – 2:0 2004, Англия – Украина – 3:0 2009, Англия – Украина – 2:1 2009, Украина – Англия – 1:0 2012, Англия – Украина – 1:0 2012, Англия – Украина – 1:1 2013, Украина – Англия – 0:0

Украина – Англия: цена составов на Евро

Футболисты сборной Англии в списке на Евро-2020 оцениваются в 6,5 раза дороже их украинских коллег.

Самый дорогой в составе сборной Украины – атакующий полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, которого transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

В Англии самый большой ценник у нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна. Он стоит как четыре Малиновских – 120 миллионов евро.

Украина – Англия на Евро-2020. Сравнение составов

Украина – Англия: прогноз комментатора

Кирилл Круторогов сделал для Спорт Сегодня свой анонс и прогноз на матч Украина – Англия. Слушаем:

В предыдущем раунде Евро-2020 команда Андрея Шевченко выбила шведов (2:1), благодаря голу Довбика в самом конце второго овертайма. Но к травмированному Попову добавилась и тяжелая травма Артема Беседина, который выбыл на срок до полугода. Вероятно, сможет сыграть в стартовом составе Александр Зубков, но, скорее всего, сборная Украины снова будет действовать по схеме 3-5-2, поэтому он останется в запасе. Вопрос – выйдет ли в основе Руслан Малиновский.

Англичане имеют самый дорогой состав на Евро. В четырех предыдущих матчах турнира они забили четыре гола и не пропустили ни разу. В 1/8-й выбили сборную Германии (2:0), но критики со стороны их же болельщиков и прессы получают немало. В Британии от них ждут трофея и любой другой результат будет расценен как неудача.

Анонс и прогноз Кирилла Круторогова на матч Украина – Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Гарет Саутгейт продолжает поиск оптимальной стартовой схемы и оптимального выбора исполнителей. Скорее всего, на этот раз он откажется от игры с тремя центрбеками и добавит игрока атаки. Вопрос – кто сыграет в средней линии – Грилиш, Фоден или Сака.

Врать не буду, сборная Англии – фаворит. Однако, хочется надеяться, что наша главная команда покажет эталонный футбол, а соперник допустит некую недооценку, что скажется на результате в нашу пользу. Пока что ожидаю победу британцев – 2:1, то есть – обе команды забьют и тотал больше 2,5 гола.

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