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Беседина ждет полгода больниц! Заключение врачей по страшной травме игрока сборной

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 16:49
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Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин прошел тщательное обследование в Киеве и в 2021 году уже не сыграет в официальном матче
Артем Беседин покидает поле в сопровождении врачей
Артем Беседин покидает поле в сопровождении врачей / Фото: Reuters

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследование нападающего сборной Украины Артема Беседина, который получил травму в матче 1/8 Евро-2020 против Швеции (2:1). Форвард вышел на замену вместо Яремчука на 91-й минуте, но шведский защитник Маркус Даниэльссон в подкате чуть не оторвал Беседину ногу.

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"Артем Беседин прошел МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020
Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления – около шести месяцев", – рассказал врач сайту Динамо

Напомним, что Беседин больше не сыграет на Евро-2020. Сегодня утром Артем чартером прилетел в Киев для обследования и лечения уже в расположении Динамо.

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