Врачи запретили Беседину смотреть матч Украина – Англия в Риме

Форвард национальной команды получил приглашение вместе с женой посмотреть четвертьфинал Евро-2020, однако медики высказались против перелета в итальянскую столицу

Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 / Фото: Reuters

Уже завтра сборная Украины сыграет в четвертьфинале Евро-2020 против Англии. Игру хотел посетить и форвард национальной команды Артем Беседин. Но медики запретили ему летать.

"Врачи сборной и Динамо не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач Динамо и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина", – заявил глава УАФ Андрей Павелко.

Напомним, что Беседин получил жуткую травму в матче против Швеции. Срок восстановления – около шести месяцев.