На Бесєдіна чекає півроку лікарень! Висновок лікарів по страшній травмі гравця збірної

Нападаючий Динамо і збірної України Артем Бесєдін пройшов ретельне обстеження в Києві і в 2021 році вже не зіграє в офіційному матчі

Артем Бесєдін залишає поле в супроводі лікарів / Фото: Reuters

Головний лікар київського Динамо Андрій Шморгун розповів про результати МРТ-обстеження нападника збірної України Артема Бесєдіна, який отримав травму в матчі 1/8 Євро-2020 проти Швеції (2:1). Форвард вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині, але шведський захисник Маркус Даніельссон в підкаті ледь не відірвав Бесєдіну ногу.

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"Артем Бесєдін пройшов МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бесєдіна трапилася гиперєкстензия (переразгибание) в колінному суглобі, яка викликала значну травму.

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Зараз ми проводимо консультації з травматологами і хірургами з стосовно тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців", – розповів лікар сайту Динамо

Нагадаємо, що Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020. Сьогодні вранці Артем чартером прилетів до Києва для обстеження і лікування вже в розташуванні Динамо.