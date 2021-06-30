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На Бесєдіна чекає півроку лікарень! Висновок лікарів по страшній травмі гравця збірної

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 16:49
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Нападаючий Динамо і збірної України Артем Бесєдін пройшов ретельне обстеження в Києві і в 2021 році вже не зіграє в офіційному матчі
Артем Бесєдін залишає поле в супроводі лікарів
Артем Бесєдін залишає поле в супроводі лікарів / Фото: Reuters

Головний лікар київського Динамо Андрій Шморгун розповів про результати МРТ-обстеження нападника збірної України Артема Бесєдіна, який отримав травму в матчі 1/8 Євро-2020 проти Швеції (2:1). Форвард вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині, але шведський захисник Маркус Даніельссон в підкаті ледь не відірвав Бесєдіну ногу.

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"Артем Бесєдін пройшов МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бесєдіна трапилася гиперєкстензия (переразгибание) в колінному суглобі, яка викликала значну травму.

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Зараз ми проводимо консультації з травматологами і хірургами з стосовно тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців", – розповів лікар сайту Динамо

Нагадаємо, що Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020. Сьогодні вранці Артем чартером прилетів до Києва для обстеження і лікування вже в розташуванні Динамо.

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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
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7
2
Хорватія
3
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4
3
Чехія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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І
Г
О
1
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3
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7
2
Іспанія
3
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5
3
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3
4
Польща
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Г
О
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