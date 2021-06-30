На Бесєдіна чекає півроку лікарень! Висновок лікарів по страшній травмі гравця збірної

Головний лікар київського Динамо Андрій Шморгун розповів про результати МРТ-обстеження нападника збірної України Артема Бесєдіна, який отримав травму в матчі 1/8 Євро-2020 проти Швеції (2:1). Форвард вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині, але шведський захисник Маркус Даніельссон в підкаті ледь не відірвав Бесєдіну ногу.
Читайте також: "Видалення? Смішно!" Зоряний гравець англійського футболу розкритикував суддю матчу Швеція – Україна
"Артем Бесєдін пройшов МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бесєдіна трапилася гиперєкстензия (переразгибание) в колінному суглобі, яка викликала значну травму.
Зараз ми проводимо консультації з травматологами і хірургами з стосовно тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців", – розповів лікар сайту Динамо
Нагадаємо, що Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020. Сьогодні вранці Артем чартером прилетів до Києва для обстеження і лікування вже в розташуванні Динамо.