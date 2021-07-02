Лікарі заборонили Бєсєдіну дивитися матч Україна – Англія в Римі

Форвард національної команди отримав запрошення разом із дружиною подивитися чвертьфінал Євро-2020, проте медики висловилися проти перельоту в італійську столицю

Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже завтра збірна України зіграє в чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії. Гру хотів відвідати і форвард національної команди Артем Бєсєдін. Але медики заборонили йому літати.

"Лікарі збірної і Динамо не дозволяють наразі виліт Бєсєдіна до команди. Ми йому таку можливість дали, щоб він поїхав разом з дружиною в Рим і підтримував на трибуні нашу збірну. На жаль, лікар Динамо і лікар збірної заборонили такий переліт.

Зараз Артем буде проходити реабілітацію, буде лікуватися. Бажаємо якомога швидше повернутися на поле. Він нам дуже і дуже потрібен, нашій збірній, уболівальникам. Віримо, що Бєсєдін якомога швидше повернеться в футбол і буде радувати нас своєю грою.

А ми цінуємо його ігрові, бійцівські якості. Збірна гратиме для наших уболівальників і особисто для Бєсєдіна", – заявив глава УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, що Бєсєдін отримав страшну травму в матчі проти Швеції. Термін відновлення – близько шести місяців.