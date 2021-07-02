2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Лікарі заборонили Бєсєдіну дивитися матч Україна – Англія в Римі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 липня, 09:03
Копіювати лінк
Форвард національної команди отримав запрошення разом із дружиною подивитися чвертьфінал Євро-2020, проте медики висловилися проти перельоту в італійську столицю
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

Вже завтра збірна України зіграє в чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії. Гру хотів відвідати і форвард національної команди Артем Бєсєдін. Але медики заборонили йому літати.

"Лікарі збірної і Динамо не дозволяють наразі виліт Бєсєдіна до команди. Ми йому таку можливість дали, щоб він поїхав разом з дружиною в Рим і підтримував на трибуні нашу збірну. На жаль, лікар Динамо і лікар збірної заборонили такий переліт.

Зараз Артем буде проходити реабілітацію, буде лікуватися. Бажаємо якомога швидше повернутися на поле. Він нам дуже і дуже потрібен, нашій збірній, уболівальникам. Віримо, що Бєсєдін якомога швидше повернеться в футбол і буде радувати нас своєю грою.

А ми цінуємо його ігрові, бійцівські якості. Збірна гратиме для наших уболівальників і особисто для Бєсєдіна", – заявив глава УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, що Бєсєдін отримав страшну травму в матчі проти Швеції. Термін відновлення – близько шести місяців.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти