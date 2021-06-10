"Особлива атмосфера" Шевченка: в чому магія наставника збірної України

Творці документального фільму вивчили, в чому полягає секрет "особливої атмосфери" Андрія Шевченка в національній команді і виділили чотири складові

Андрій Шевченко створив в збірній особливу атмосферу

12 червня, за день до першого матчу збірної України на Євро-2020, відбудеться прем'єра документального фільму "Особлива атмосфера". Вперше глядач зможе глибоко зануритися у внутрішню кухню синьо-жовтих, стати свідком підготовки до чемпіонату Європи і дізнатися, в чому секрет нереальної атмосфери в команді.

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ПРО ЩО ФІЛЬМ

З того дня, коли Андрій Шевченко і його інтернаціональний тренерський штаб очолив збірну, тільки й розмов про те, що Шевченко-тренеру вдалося зробити те, що було не під силу іншим. Що ж це за "атмосфера", в чому її особливість і, нарешті, з чого і як вона зроблена?

Тільки Андрій Шевченко знає, коли запропонувати Миколі Шапаренку "принести коктейль до кромки поля", коли потрібно нагримати на Артема Довбика за неідеальний маневр в нападі, коли дозволити звернутись до себе на "ти" Андрію Пятову, а коли – особистим прикладом навчити юних дебютантів збірної правильно підтягуватись у тренажерці. Формат "молодий тренер, який має шалений і незаперечний авторитет і бере участь в ігрових тренуваннях на рівних, а іноді і дає фору молоді" – працює в цій схемі ідеально. Більше того, іноді один лише погляд Шевченка підвищує швидкість чи точність гравців під час ігрових вправ. Але це – верхній шар. Є й інші.

МЕНТАЛЬНІСТЬ

Психологія переможця, яку культивує головний тренер, який є об’єктивним світовим амбасадором цього формулювання, не лишає байдужим жодного гравця збірної. Шевченко вміє буквально зарядити батарейки команди та окремих гравців в той момент, коли сил в тих вже, здавалося б, нема. Робиться це дуже часто у легкій манері, з гумором, з добрими і реально смішними ситуативними жартами. А ще Андрій Миколайович серйозно працює над інтелектом своїх підопічних. Не лише ігровим.

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Дисципліна

Вона в збірній не залізна – залізобетонна. Із додатковим кевларовим покриттям та армованим підсиленням. Починається дисципліна також з першої особи. Андрій Шевченко суворо спитає з футболістів, але і сам при цьому буде максимально відповідати власним вимогам. Це про справжнє лідерство. Дрібниць на такому рівні не існує. В загальну картину якісної гри, самовіддачі та результату йде все: від особливого харчування та заборони телефонів в їдальні до шаленої кількості даних по кожному тренуванню, які аналізуються за допомогою спеціального софту та приборів. Ілон Маск, мені здається, не так ретельно тестує Space X, як штаб збірної тестував команду в перші дні зборів.

ТАКТИКА

Подвійний тактичний мозок в команді працює в унісон. Сам Шевченко та Андреа Малдера + команда аналітиків. Не спати перед важливим матчем – це нормальна ситуація для будь-якого тренера. Одночасно і незалежно придумати тактичний хід, який спантеличить суперника і надасть команді вирішальну перевагу – це рівень взаєморозуміння, якому можна позаздрити. Рішення 100% за Шевченком. В повноті тактичної картини по супернику, завдяки організації роботи штабу, можна бути впевненим на відсоток, максимально близький до 100. Справа лише за втіленням ідей на полі.

ЄДНІСТЬ

А втілювати ідеї на полі гравцям допомагає, як це не дивно, небажання. Небажання опинитись поза командою на наступний матч, збір чи турнір. Однаково сильно палаючі очі новачків та ветеранів в перші дні нагадують збори родини чи найкращих друзів, а не команду профі-мільйонерів, в кожного з яких свої персональні амбіції та вподобання. Єдність внутрішньокомандна помножується на єдність команди із вболівальниками. Для збірників заповнені трибуни та підтримка фанів збірної – найважливіша мотивація.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ФІЛЬМ "ОСОБЛИВА АТМОСФЕРА"

Фільм можна буде доступним на ТБ (Телеканали "Футбол" та НЛО TV), в Youtube (канал "Великий футбол") і на VOD-платформі OLL.TV. Також картину можна буде подивитися в кінотеатрах на безкоштовних показах і звичайно ж перед матчами збірної у фан-зонах Епіцентру.

Крім того, на Youtube-каналі Fantastic Football вийде цілий спецпроект про зйомки фільму, де буде продемонстровані матеріали, що не вмістилися в фінальний монтаж.