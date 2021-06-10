11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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"Особенная атмосфера" Шевченко: в чем магия наставника сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июня, 20:15
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Создатели документального фильма изучили, в чем заключается секрет "особенной атмосферы" Андрея Шевченко в национальной команде и выделили четыре составляющие
Андрей Шевченко создал в сборной Украины особенную атмосферу
Андрей Шевченко создал в сборной Украины особенную атмосферу

12 июня за день до первого матча сборной Украины на Евро-2020, состоится премьера документального фильма "Особенная атмосфера". Впервые зритель сможет глубоко погрузиться во внутреннюю кухню сине-желтых, стать свидетелем подготовки к чемпионату Европы и узнать, в чем секрет нереальной атмосферы в команде.

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О ЧЕМ ФИЛЬМ

С того дня, когда Андрей Шевченко и его интернациональный тренерский штаб возглавил сборную, только и разговоров о том, что Шевченко-тренеру удалось сделать то, что было не под силу другим. Что же это за "атмосфера", в чем ее особенность и, наконец, с чего и как она сделана?

Только Андрей Шевченко знает, когда предложить Николаю Шапаренко "принести коктейль к кромке поля", когда нужно накричать на Артема Довбика за неидеальный маневр в нападении, когда позволить обратиться к себе на "ты" Андрею Пятову, а когда – личным примером научить юных дебютантов сборной правильно подтягиваться в тренажерке. Формат "молодой тренер, который имеет бешеный и непререкаемый авторитет и участвует в игровых тренировках на равных, а иногда и дает фору молодежи" – работает в этой схеме идеально. Более того, иногда один только взгляд Шевченко повышает скорость или точность игроков во время игровых упражнений. Но это – верхний слой. Есть и другие.

МЕНТАЛЬНОСТЬ

Психология победителя, которую культивирует главный тренер, который является объективным мировым послом этой формулировки, не оставляет равнодушным ни одного игрока сборной. Шевченко умеет буквально зарядить батарейки команды и отдельных игроков в тот момент, когда сил у тех уже, казалось бы, нету. Делается это очень часто в легкой манере, с юмором, с добрыми и реально смешными ситуативными шутками. А еще Андрей Николаевич серьезно работает над интеллектом своих подопечных. Не только игровым.

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ДИСЦИПЛИНА

Она в сборной не железная – железобетонная. С дополнительным кевларовым покрытием и армированным усилением. Начинается дисциплина также с первого лица. Андрей Шевченко строго спросит с футболистов, но и сам при этом будет максимально соответствовать собственным требованиям. Это о настоящем лидерстве. Мелочей на таком уровне не существует. В общую картину качественной игры, самоотдачи и результата идет все: от особого питания и запрета телефонов в столовой до безумного количества данных по каждой тренировке, которые анализируются с помощью специального софта и приборов. Маск, мне кажется, не так тщательно тестирует Space X, как штаб сборной тестировал команду в первые дни сборов.

ТАКТИКА

Двойной тактический мозг в команде работает в унисон. Сам Шевченко и Андреа Малдера + команда аналитиков. Бодрствовать перед важным матчем – это нормальная ситуация для любого тренера. Одновременно и независимо придумать тактический ход, который озадачит соперника и предоставит команде решающее преимущество – это уровень взаимопонимания, которому можно позавидовать. Решение 100% за Шевченко. В полноте тактической картины по сопернику, благодаря организации работы штаба, можно быть уверенным процент, максимально близкий к 100 Дело только за воплощением идей на поле.

ЕДИНСТВО

А воплощать идеи на поле игрокам помогает, как это ни странно, нежелание. Нежелание оказаться вне команды на следующий матч, сбор или турнир. Одинаково сильно горящие глаза новичков и ветеранов в первые дни напоминают собрание семьи или лучших друзей, а не команду профи-миллионеров, у каждого из которых свои персональные амбиции и предпочтения. Единство внутрикомандное умножается на единство команды с болельщиками. Для сборников заполненные трибуны и поддержка болельщиков сборной – важнейшая мотивация.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ "ОСОБЕННАЯ АТМОСФЕРА"

Фильм можно будет доступным на ТВ (Телеканалы "Футбол" и НЛО TV), в Youtube (канал "Великий футбол") и на VOD-платформе OLL.TV. Также картину можно будет посмотреть в кинотеатрах на бесплатных показах и конечно же перед матчами сборной в фан-зонах Эпицентра.

Кроме того, на Youtube-канале Fantastic Football получится целый спецпроект о съемках фильма, где будет продемонстрирован материалы, не уместились в финальный монтаж.

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